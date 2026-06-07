Neljää ihmistä syytetään marja-alan ihmiskauppajutussa Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2022 ja 2023. Uhreja on kymmeniä.

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Käräjäoikeuden julkisten diaaritietojen mukaan yksi syytetyistä on Arctic Group -yritysten toimitusjohtajana toiminut Janne Naapanki. Arkistokuva. KIMMO RAUATMAA / LEHTIKUVA / STR.

Metsä | Rikokset STT

Syyttäjä on nostanut Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet useita ihmisiä vastaan marja-alan konserni Arctic Groupia koskevassa ihmiskauppajutussa.

Neljää ihmistä syytetään ihmiskaupasta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Lisäksi kahta ihmistä syytetään avunannosta ihmiskauppaan.

Käräjäoikeuden julkisten diaaritietojen mukaan yksi syytetyistä on Arctic Group -yritysten toimitusjohtajana toiminut Janne Naapanki, joka vangittiin syksyllä 2023 ihmiskaupasta epäiltynä.

Hän on sittemmin vapautunut tutkintavankeudesta ja kiistänyt kaikki häneen kohdistuvat rikosepäilyt.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2022 ja 2023. Asianomistajia eli uhreja jutussa on useita kymmeniä.

Erikoissyyttäjä Heikki Ylisirniö Itä-Suomen syyttäjäalueelta kertoo STT:lle, että vuoden 2022 osalta syytteessä on kolme ihmistä. Heitä kaikkia syytetään ihmiskaupasta ja laittoman maahantulon järjestämisestä.

Sama kolmikko on syytettynä ihmiskaupasta ja laittoman maahantulon järjestämisestä myös vuonna 2023. Heidän lisäkseen kyseisiin syytteisiin vastaa myös neljäs henkilö.

Lisäksi vuoden 2023 osalta syytettynä on kaksi ihmistä avunannosta ihmiskauppaan.

”Suurin osa (syytetyistä) on suomalaisia. Pääsyytteissä eli ihmiskaupassa ja laittoman maahantulon järjestämisessä on ainoastaan yksi thaimaalainen, muut ovat suomalaisia”, Ylisirniö kertoo.

”Avunantajat vuonna 2023 ovat molemmat thaimaalaisia”, hän lisää.

Asianomistajia vuoden 2022 osalta on Ylisirniön mukaan yli 90. Vuoden 2023 osalta heitä on 45.

Osa on asianomistajana niin vuotta 2022 kuin vuotta 2023 koskevissa syytteissä.

Poliisi tiedotti Arctic Group -konsernia koskevan ihmiskauppatutkinnan valmistumisesta viime vuoden syyskuussa.

Poliisi epäili, että ihmiskaupassa käytettiin hyväksi marjanpoimijoiden riippuvaista asemaa ja turvatonta tilaa. Poliisin mukaan marjanpoimijat joutuivat Suomessa olosuhteisiin, joihin nämä eivät odottaneet päätyvänsä.

”Marjanpoimijoita odottivat Suomessa myös kohtuuttomat kulut, joiden takia lähes kaikki heistä velkaantuivat kotimaassaan ja yrityksille, jotka kutsuivat heidät Suomeen”, sanoi tutkinnanjohtaja Sami Isoniemi tiedotteessa.

Poliisi epäili, että marjayrityksistä annettiin poimijoiden viisumeita varten vääriä tietoja.

Asianomistajat poimivat marjoja jokaisenoikeudella ja myivät marjat marjayrityksille. Poliisin mukaan tällaista toimintaa varten on olemassa viisumityyppi, johon kuuluvat yrityskohtaiset poimijakiintiöt.

”Poliisi epäilee, että poimijat Suomeen kutsunut yritys kiersi kyseistä kiintiötä, maahantulosäädöksiä ja työnantajan velvoitteita”, Isoniemi sanoo.

Kokonaisuutta tutki Helsingin poliisin valtakunnallinen ihmiskaupparyhmä yhteistyössä keskusrikospoliisin ja Oulun poliisin kanssa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoi toukokuun lopulla, että Arctic Group -konserniin kuulunut sotkamolainen marjayritys Arctic International oli yksi viidestä yrityksestä, joka oli osallistunut luonnonmarja-alan kartelliin.

Kielletty yhteistyö alkoi KKV:n mukaan viimeistään vuonna 2013 ja jatkui ainakin vuoteen 2023. Arctic International asetettiin konkurssiin viime joulukuussa.

KKV:n mukaan yritykset muun muassa yhteensovittivat luonnonmarjoista poimijoille maksamansa hinnat eli niin sanotut poimijahinnat. Suurin osa poimijoista oli thaimaalaisia.

Tuomioistuimissa on jo aiemmin käsitelty kahta eri marja-alan ihmiskauppajuttua. Marjayritys Polaricaa koskevassa asiassa Lapin käräjäoikeuden on määrä antaa tuomionsa huomenna.

Syyttäjät vaativat käräjäoikeudessa Polarica Marjahankinta Oy:n entiselle toimitusjohtajalle Jukka Kristolle vähintään viiden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta 77 törkeästä ihmiskaupasta.

Syytettynä on myös Kriston thaimaalainen liikekumppani. Naisellekin vaaditaan vähintään viiden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.

Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, kuljettivat, vastaanottivat sekä majoittivat uhrit vuokraamiinsa majoitustiloihin ja ottivat uhrit määräysvaltaansa saattaakseen nämä luonnonmarjojen keräämistä sisältävään pakkotyöhön ja muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin.

Sekä Kristo että nainen kiistävät syyllisyytensä.

Syyttäjät vaativat myös, että Kristo, nainen, Polarica ja poimijoiden majoitustilat järjestänyt Kristo Invest Oy tuomitaan yhteisvastuullisesti menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä lähes 990 000 euroa siltä osin, kun sitä ei tuomita suoritettavaksi vahingonkorvauksena uhreille.

Lisäksi syyttäjät vaativat, että Polarica tuomitaan vähintään 300 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon. Polarica on kiistänyt siihen kohdistetun yhteisösakkovaatimuksen.

Kolmannessa marja-alan ihmiskauppajutussa Lapin käräjäoikeus tuomitsi marjayhtiö Kiantaman toimitusjohtajan Vernu Vasunnan 3,5 vuoden vankeuteen 62 törkeästä ihmiskaupasta. Vasunta ilmoitti tuomionantopäivänä viime vuoden syyskuussa, että jättää yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenen tehtävät välittömästi.

Thaimaalaisnainen, joka on syytteessä myös Polarican tapauksessa, oli syytettynä myös Kiantamaa koskevassa jutussa. Nainen sai kolmen vuoden tuomion.