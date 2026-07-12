”Ei todellakaan ole kissankello!”: Näin sujui kasvitunnistus MT:n katugallupissa!MT:n toimittajat jalkautuivat pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle selvittämään suomalaisten tuntemusta metsäkasveista. Katso kooste suorituksista videolta.
MT:n toimittajat jalkautuivat pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle selvittämään suomalaisten tuntemusta metsäkasveista. Kahdeksan tutun kasvin tunnistaminen kuvista kirvoitti kirosanoja, iloisia yllätyksiä ja pohdiskelua.
Katso videolta, miten MT:n kasvitunnistus sujui.
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