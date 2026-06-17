Itävaltalaisyritys rakentaa Suomeen uuden paperikoneenSähköistyminen siivittää Tervakosken paperitehtaan tuotteiden kysyntää.
Erikoispapereita valmistava Delfort rakentaa uuden puristekuitulevyn tuotantolinjan Tervakosken tehtaalleen Janakkalassa.
Uuden linjan tuotannon on määrä käynnistyä vuoden 2027 aikana.
Investointi johtuu kysynnän kasvusta, Delfort kertoo toukokuussa julkaisemassaan tiedotteessa. Puristekuitulevyä käytetään eristeenä suurissa sähkömuuntajissa.
”Tämä investointi merkitsee pitkäaikaista sitoutumista globaaliin energiasektoriin ja globaaliin energiamurrokseen”, Delfort Tervakosken toimitusjohtaja Christopher Diesen sanoo tiedotteessa.
”Tämän uuden tuotantolinjan avulla laajennamme tuotevalikoimaamme ja tuemme alan kasvua luomalla lisää puristekuitulevykapasiteettia.”
”Investointi merkitsee pitkäaikaista sitoutumista globaaliin energiasektoriin.”
Ylen mukaan investoinnin arvo on 100 miljoonaa euroa.
Delfort on hiljattain investoinut tehtaalla myös fossiilittomaan energiaan. Yhtiö kertoi helmikuussa ottaneensa käyttöön höyryä tuottavan lämpöpumpun. Sähköistämisinvestointi oli noin 50 miljoonan euron arvoinen.
Delfortin pääkonttori sijaitsee Itävallan Traunissa. Tervakosken paperitehdas kuului Suomen Pankille vuosina 1921–1986 ja se valmisti aiemmin muun muassa setelipaperia. Itävaltalaisomistukseen tehdas siirtyi, kun Stora Enso myi sen vuonna 1999 Trierenberg AG:lle.
Tervakosken paperitehtaalla on viisi paperikonetta. Siellä valmistetaan eristepaperin ohella muun muassa ohkopaperia ja ruuanlaittopapereita. Tehtaalla on 340 työntekijää.
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