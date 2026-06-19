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Juhannuksen reviirikahakka: Uros puolusti perhettään, emo pakeni paikalta ja untuvikko eksyi
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Juhannuksen reviirikahakka: Uros puolusti perhettään, emo pakeni paikalta ja untuvikko eksyi
Reviirikahakassa emostaan eksynyt orpo kyhmyjoutsenen toimitettiin juhannukseksi Pyhtään lintuhoitolan hellään huomaan.
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Koti
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Eläimet ja kasvit
19.6.2026
18:30
Henna Lääveri
Artikkelin aiheet
kyhmyjoutsen
Pyhtään lintuhoitola
juhannus
laulujoutsen
luonnoneläimet
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