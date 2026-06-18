UPM aikoo keskeyttää tuotannon kahdella sellutehtaallaUPM kertoo, että Kaukaan sellutehtaalla alkaa elokuussa seisokki. Pietarsaaren sellutehdas seuraa mahdollisesti perästä lokakuussa.
UPM:n Kaukaan sellutehtaalla alkaa 3. elokuuta noin kuuden viikon mittainen tuotantoseisokki, yhtiö kertoo tiedotteessaan.
Myös Pietarsaaren sellutehtaalle suunnitellaan mahdollista seisokkia lokakuulle. UPM:n mukaan seisokeilla pyritään sopeuttamaan tuotantoa ja puunhankintaa vastaamaan nykyistä markkinatilannetta sekä turvaamaan kannattavuutta.
Kemiallisen metsäteollisuuden tilanne on Suomessa ollut entuudestaan tukala. Esimerkiksi Metsä Groupin Joutsenon sellutehdas on seissyt viime maaliskuusta asti, koska tuotanto ei ole ollut kannattavaa.Artikkelin aiheet
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