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Juuri nyt | Yle: Kuhmolainen yrittäjä sai huhkia ihan tosissaan, kun Nato-sotilaat tilasivat sata pizzaa
Tilaajalle | Voiko lääkkeitä vielä käyttää, vaikka niissä olisikin vanha päivämäärä? Asiantuntija kertoo ja neuvoo, miten kannattaa toimia