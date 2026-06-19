Koira pelastaa kauriinvasat niittokoneen terältäAlkukesän heinäpellot kätkevät siimeksiinsä kauriinvasoja, joita on vaikea havaita paljaalla silmällä. Ennen niittoa vasojen pelastamiseksi voidaan hyödyntää muun muassa metsästyskoiria.
Etenkin alkukesästä heinäpellot olisi hyvä tarkastaa ennen niittoa kauriinvasojen varalta. Vasat ovat ihmissilmälle hankala löytää, mutta riistaverinen koira voi olla avuksi.
Riistaa hakemaan tottunut koira ja kokenut ohjaaja käyvät nopeasti isommankin peltokuvion läpi vasojen varalta.
”Kyllähän koiran nenä on korvaamaton. Tuulen alta kun lähtee, niin kyllä se sen hajun aika kaukaakin sitten saa”, toteaa koiraa ohjaava Nanna Salonen metsästäjäliiton tiedotteessa.
Niittämätön heinäpelto voi kaurisemon näkökulmasta olla houkutteleva paikka jättää vasa turvaan pedoilta. Niittokoneeseen joutuminen on kuitenkin uhka kauriinvasoille.
Koirien lisäksi on muitakin keinoja estää vasojen joutuminen niittokoneeseen. Lämpökameralla varustettu drooni, tavallinen lämpökamera, pelotuslippu ja niiton aloitus keskeltä peltoa voi auttaa kauriiden poistamista pelloilta ennen niittämistä.Artikkelin aiheet
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