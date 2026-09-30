Koneet ja autot

Suomessa rekisteröitiin tammi-elokuussa 2026 kaikkiaan 241 metsäkonetta. Niistä kuormatraktoreita oli noin 114 kappaletta, harvestereita noin 127 kappaletta. Näistä luvuista puuttuvat 4 kappaletta Sampo Rosenlew -koneita, ne on rekisteröity ilman konemallimerkintää. Rekisteröintimäärät laskivat selvästi edellisvuoden vastaavan ajan 359 koneesta. Kokonaispudotus on ollut peräti 33 prosenttia.

Ponssen asema markkinajohtajana vahvistui silti entisestään, ja sen markkinaosuus nousi 52,7 prosenttiin. Komatsu puolestaan kasvatti markkinaosuuttaan 21,6 prosenttiin ja nousi aivan John Deeren kantaan – John Deere sen sijaan menetti markkinaosuuttaan selvästi ja jäi 22 prosenttiin.

Yksittäisistä konemalleista rekisteröidyin oli edelleen Ponssen kuormatraktori Buffalo, joita rekisteröitiin 30 kappaletta. Vuotta aiemmin niitä rekisteröitiin 48 kappaletta, joten pudotusta kertyi 37,5 prosenttia. Suurin pudotus kappalemääräisesti nähtiin taasen Ponsse Elkin kohdalla, jonka rekisteröintimäärä väheni 20 kappaleella, 11 kappaleeseen (-64,5 %).

Ponssen Scorpion-harvesterimallit nostavat suosiotaan. Perusmallista Scorpionia rekisteröitiin 29 kappaletta (+16 %), mikä nosti sen aivan Buffalon tuntumaan rekisteröintitilastossa. Scorpion Kingin rekisteröinnit laskivat vain hieman, kun taas Scorpion Giant kasvatti rekisteröintimääräänsä. Yhteensä Scorpion-versioita rekisteröitiin 51 kappaletta, mikä vastasi kolmea neljäsosaa Ponssen harvestereista ja 40 prosenttia kaikista harvestereista.

Ponssen Scorpion-tuoteperheen suosio nousee entisestään, perheenlisäyksenä tuli markkinoille myös neljäs veljes, eli Thin Line. Erilaisia Scorpioneja on jo 3/4 rekisteröidyistä Ponssen harvestereista. Kuva: Tommi Hakala

Komatsun markkinaosuutta vauhditti erityisesti harvennuspainotteisten konemallien suosio. Komatsun 901XC-harvesteria rekisteröitiin 10 kappaletta, ja 845-kuormatraktorin rekisteröinnit nousivat kolmesta kuuteen koneeseen. 855-mallia rekisteröitiin vastaavasti kuusi kappaletta. Komatsun kokonaisrekisteröintimäärä nousi 52 konetta, pudotusta edellisvuoteen verrattuna 25,7 prosenttia. Komatsun harvestereista jo kaksi kolmasosaa oli kahdeksanpyöräisiä XC-malleja, kun edellisvuonna niiden osuus oli puolet.

John Deerelle pudotusta kertyi peräti 52 prosenttia. Yhtiön suosituimpien mallien, 1170G-harvesterin ja 1510G-kuormatraktorin, rekisteröinnit vähenivät voimakkaasti. 1170G:n rekisteröinnit laskivat 19 kappaleella ja 1510G:n 16 kappaleella verrattuna vuotta aiempaan.

Markkinoiden pienemmät valmistajat jäivät alkuvuonna selvästi suurempien varjoon. Rekisteröintimäärät putosivat monilla merkeillä noin puoleen aiemmasta, ja Suomessa rekisteröitiin alkuvuoden aikana vain viiden eri metsäkonevalmistajan koneita. Ruotsissa puolestaan rekisteröitiin 13 eri merkkistä kuormatraktoria.

Ruotsin kuormatraktorimarkkinoiden keskikantavuutta laskevat pienemmät, reilusti alle 10 tonnin kantavuuden kuormatraktorimallit. Suosituin niistä on alkuvuodesta ollut Vimek 870.2 NG, joka oli kolmanneksi suosituin konemalli. Kuva: Tommi Hakala

Metsäkonemarkkinoiden rauhoittuminen näkyy myös Ruotsissa, mikä viittaa puunkorjuuyritysten työmäärien vähenemiseen ja investointien hiljenemiseen laajasti Pohjoismaiden markkinoilla. Ruotsissa rekisteröitävien kuormatraktoreiden määrä putosi vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen aikana 19 prosenttia.

Kuormatraktoreiden osalta keskikantavuus Suomessa nousi 0,1 tonnilla, ja nyt se on tasan 14 tonnia. Samaan aikaan Ruotsissa keskikantavuus on laskenut vuoden 2023 14,5 tonnista tämän vuoden 13,7 tonniin. Merkittävä syy tähän on pienempien kuormatraktoreiden rekisteröintimäärien suhteellinen kasvu. Esimerkiksi Götanmaan alueella keskikantavuus on 9,6 tonnia.

Lähteet: Moottorityökoneiden rekisteröinnit 2026 / Traficom ja SkogsForum.se / Transportstyrelsen

Lue myös:

Metsäkoneiden rekisteröintitilasto 2025: Näillä koneilla puuta korjataan Suomessa

Metsäkoneiden toiminnallisuuksia kehitetään pienissäkin yksityiskohdissa – suomalaiset yritykset hienosäädössä vahvoilla

Pienmetsäkoneet entistä laajemmalla kattauksella esillä FinnMetkossa