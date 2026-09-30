Lappeenrannasta löytynyt lisää afrikkalaista sikaruttoaKaikkiaan heinäkuun lopun jälkeen Suomessa on nyt vahvistettu yhteensä 49 ASF:ään kuollutta villisikaa.
Ruokavirasto on keskiviikkona vahvistanut Lappeenrannasta kaksi uutta afrikkalaisen sikaruton (ASF) tapausta. Lisäksi Virolahdelta on myös vahvistettu keskiviikkona kaksi uutta tapausta.
Tapaukset ovat luonnonvaraisissa villisioissa. Ensimmäisen kerran tautia löytyi Lappeenrannan alueelta 21. syyskuuta. Suomen ensimmäinen ASF-tapaus oli Virolahdella 30. heinäkuuta.
Kaikkiaan heinäkuun lopun jälkeen Suomessa on nyt vahvistettu yhteensä 49 ASF:ään kuollutta villisikaa.
Virolahden ja Lappeenrannan lisäksi tautia on kuluneen syksyn aikana löytynyt Miehikkälästä ja Pyhtäältä. Suurin osa tapauksista on ollut Virolahdella.Artikkelin aiheet
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