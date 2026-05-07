Metsä Board tehostaa pakkaustuotantoa saksalaiskumppanin kanssa Yhteistyöllä yhtiöt vastaavat pakkaustuotteiden sääntelyn tiukentumiseen.

Jaa Kuuntele

Metsä Board valmistaa kartonkia ensikuiduista. Kuva: Jarkko Sirkiä

Metsä | Metsäteollisuus Jarmo Palokallio

Metsä Board alkaa kehittää pakkaustuotantoa saksalaisen Heidelberger Druckmaschinen kanssa. Tavoitteena on terävöittää koko pakkaustuotannon arvoketjua tuotannosta kuluttajille asti.

Metsä Boardin tiedotteen mukaan pakkausmarkkinat kehittyvät nopeasti ja sääntely tiukentuu. Nyt käynnistynyt yhteistyö varmistaa, että pakkaukset vastaavat jatkossakin sekä asiakkaiden että yhteiskunnan muuttuviin vaatimuksiin.

"Yhteistyömme tarjoaa asiakkaille uusia mahdollisuuksia pakkaussuunnitteluun ja tuotannon tehokkuuden kehittämiseen", tiivistää Metsä Boardin kaupallinen johtaja Erja Hyrsky.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board on Euroopan johtavia ensikuitukartonkien valmistajia. Se on keskittynyt kevyisiin ja korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin.

Heidelberg on vastaavasti kansainvälisesti tunnettu paino- ja pakkaustuotantoteknologioiden sekä ohjelmistojen valmistaja. Se tunnetaan erityisesti arkkioffset-painokoneiden markkinajohtajana.

Strateginen kumppanuus yhdistää Metsä Boardin kartongit Heidelbergin paino- ja valmistusteknologiaan. Molempien yhtiöiden asiakkaat hyötyvät entistä tehokkaammista tuotantoprosesseista sekä paremmasta tuottavuudesta.