Metsä Board vastaa pakkausmarkkinoiden vaatimuksiin uudella Milanon studiolla Milanon uusi pakkaussuunnittelustudio täydentää Metsä Boardin nykyisiä pakkauskehityskeskuksia.

Milanon studio tuo Keski-Eurooppalaiset asiakkaat lähemmäksi. Kuva: Metsä Board

Metsä | Metsäteollisuus Eija Vallinheimo

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board avaa tulevana kesänä uuden pakkaussuunnittelustudion Euroopan muodin ja muotoilun pääkaupunkiin Milanoon.

Studion kerrotaan vauhdittavan pakkausinnovaatioita ja tiivistävän yhteistyötä eurooppalaisten brändien, pakkausvalmistajien ja pakkaussuunnittelijoiden kanssa.

Yhtiö uskoo sijainnin yhdessä Euroopan johtavista design-keskuksista helpottavan asiakkaiden kohtaamista kasvotusten ja ideoiden testaamista ketterästi.

”Näin pystymme kehittämään pakkausratkaisuja tehokkaasti – tarjoten asiakkaillemme vaihtoehtoja, jotka vastaavat pakkausmarkkinan nopeasti muuttuviin vaatimuksiin”, sanoo Metsä Boardin kaupallinen johtaja Erja Hyrsky tiedotteessa.

Milanon uusi pakkaussuunnittelustudio täydentää Metsä Boardin nykyisiä pakkauskehityskeskuksia. Äänekosken osaamiskeskuksessa keskitytään materiaalitutkimukseen ja suorituskykytestaukseen. Pohjois-Amerikan markkinoita palvelee Norwalkin pakkaussuunnittelustudio Yhdysvalloissa.

Metsä Board kertoo tiedotteessa, että Milanon pakkaussuunnittelustudio on varustettu nykyaikaisilla työkaluilla sekä kehittyneellä, tekoälyä hyödyntävällä suunnittelu- ja simulointiteknologialla. Se tehostaa kehittämään pakkauksia, jotka edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja.

Pakkausmuotoilun, tuotekehityksen ja teknisen osaamisen tuomisen samoihin tiloihin uskotaan auttavan luomaan ratkaisuja, jotka toimivat sekä suunnittelupöydällä että tuotannossa.