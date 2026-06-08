Mediat: Karhu hyökkäsi neljän ihmisen kimppuun Japanissa – pakeni ovelalla tavalla Karhun uskotaan paenneen avaamalla ikkunan salvan tassuillaan.

Jaa Kuuntele

Japanilainen tutkija kertoo, että tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta kun karhu on avannut lukitun ikkunan. Kuva ei liity tapauksen. Kuva: Freepic

Metsä | Luonto Eija Vallinheimo

Poliisi ja metsästäjät etsivät Japanin Fukushimassa mustakarhua, joka hyökättyään neljän ihmisen kimppuun onnistui välttämään kiinnioton.

Poliisi ja pelastustyöntekijät kiiruhtivat Fukushiman kaupunkiin saatuaan hätäilmoituksen Fukushiman terästehtaalta, jossa karhu oli hyökännyt kolmen työntekijän kimppuun kiivettyään ensin korkean aidan yli tehtaan alueelle.

Valvontakameratallenteessa näkyy, kuinka mustakarhu ilmestyy tehtaan pihalle ja kaataa työntekijän sisäänkäynnin lähellä. Tullessaan häirityksi eläin pakenee toimistorakennuksen sisälle, jossa se hyökkää toisen miehen kimppuun. Tämän jälkeen eläin jatkaa matkaansa ja haavoittaa kolmatta, noin 60-vuotiasta miestyöntekijää.

Karhu ehti hyökätä yhteensä neljän ihmisen kimppuun ennen kuin siirtyi läheiseen elektroniikkatehtaaseen, josta viranomaiset yrittivät saada sen kiinni yön aikana. Tehtaaseen asetetut ruokaloukut osoittautuivat tehottomiksi, sillä karhu onnistui syömään loukuista hedelmät ja hunajaiset syötit jäämättä kiinni.

Karhun ampumiselle oli annettu lupa, mutta poliisi ei käyttänyt mahdollisuutta, koska tehtaan sisällä oli syttyviä materiaaleja. Karhu ei myöskään reagoinut siihen ammuttuun rauhoittavaa lääkkeettä sisältäneeseen nuoleen.

Karhun uskotaan paenneen ikkunasta pimeyden turvin. Jäljet ​​viittaavat siihen, että karhu avasi ikkunan salvan ja työnsi sen auki. Ennen keskiviikon pakoa karhun nähtiin myös avaavan vesihanan etutassuillaan juodakseen vettä. Paikallinen pormestari kuvaa karhun toimintaa älykkääksi.

Kaikki uhrit saivat vammoja, kuten murtuneita luita, mutta kaikki selvisivät hengissä.

Japanin ympäristöministeriön mukaan vuonna 2025 ennätykselliset 13 ihmistä kuoli yli 230 karhujen hyökkäyksessä.

Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia uutisia sähköpostiisi kerran viikossa tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.

NHK: Bear holed up in office in northern Japan may have escaped by unlocking window

Japan today: Bear that attacked 4 escapes Fukushima factory by unlatching window