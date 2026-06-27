Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Puukaupan virkeä meno jatkuu, tältä susitilanne näyttää, hyviä uutisia mustikan ystäville MT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

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Metsänhoidon tukeen varattu määräraha on loppumassa. Muun maussa tälle vuodelle varattu taimikonhoidon tuki on kohta käytetty. Kuvituskuva. Kuva: Jyrki Luukkonen

Metsä | Metsänhoito Henna Lääveri

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Puun hinta viikolla 25: Puukaupan virkeämpi meno jatkuu

Puukauppa on käynyt viimeiset pari viikkoa edellisvuotta virkeämpänä. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten koko vuoden kumulatiivisissa ostomäärissä ollaan vielä kaukana viime vuosien määristä.

Juttu on tilaajilla.

2. Tuore kanta-arvio julki – tältä susitilanne näyttää

Luonnonvarakeskus Luken kanta-arvion mukaan susikanta oli maaliskuussa edellisvuoden tasolla. Metsästyksen vaikutukset näkyvät osin vasta pitkällä aikavälillä.

Ensimmäinen juttu on vapaasti luettavissa.

3. Kesän ensimmäiset marjasatoennusteet toivat mustikanpoimijoille iloisia uutisia

Luonnonvarakeskus Luken tuore marjasatoennuste toi hyviä uutisia mustikan ystäville. Muiden marjojen osalta satotilanne on epävarmempi.

Juttu on vapaasti luettavissa.

4. Jos tämä ehdotus menisi läpi, metsätiloja tulisi ennennäkemätön määrä myyntiin

Kuolinpesien metsäomistus on muodostanut passivoivan esteen metsien käytölle, toteaa Sahateollisuus ry. Yhdistys ehdottaa lakia, joka voisi kiihdyttää metsätilojen myynnin ennennäkemättömään kasvuun.

Jutut ovat tilaajille.

5. Metsänhoidon tuet hupenemassa – osa hakemuksista käsittelyyn vasta ensi vuonna

Metsänhoidon tukeen varattu määräraha on loppumassa. Hankehallinnon päällikkö Sameli Salokannel Suomen metsäkeskukselta kehottaa metsänomistajia toteuttamaan hoitotyöt ajallaan ja varautumaan pitkiin käsittelyaikoihin.

Jutut ovat vapaasti luettavissa.

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