Eläinoikeusakatemia teki kantelun oikeuskanslerille: Metsästäjäjärjestöt vaikuttaneet metsästyslain sisältöön Etujärjestöt ovat lobanneet maa- ja metsätalousministeriötä ja hallitusta susiasiassa, antaneet ohjeistuksia lakiesitysten sisällön suhteen ja painostaneet mahdollisimman nopeaan lainvalmisteluun, Eläinoikeusakatemia kertoo.

Eläinoikeusakatemian mukaan maa- ja metsätalousministeriö on susien metsästystä koskevissa asioissa noudattanut etujärjestöjen tahtoa. Kuva: Hannu Huttu

Maija Ala-Siurua

Eläinoikeusakatemia ry teki tietopyynnön koskien maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin (kd.) ja hänen avustajiensa sekä Suomen Metsästäjäliiton, MTK:n ja Suomen Riistakeskuksen välistä viestinvaihtoa.

Tietopyynnön tulokset viittaavat etujärjestöjen kohtuuttoman voimakkaaseen vaikutukseen susia koskevan metsästyslain valmistelussa, Eläinoikeusakatemia toteaa tiedotteessaan. Asiasta on tehty kantelu oikeuskanslerille, akatemia jatkaa.

Tietopyynnöllä saadut dokumentit osoittavat Eläinoikeusakatemian mukaan, että etujärjestöt ovat lobanneet maa- ja metsätalousministeriötä ja hallitusta susiasiassa, ohjeistaneet lakiesitysten sisällön suhteen ja painostaneet mahdollisimman nopeaan lainvalmisteluun. Ministeriö puolestaan on usein seurannut etujärjestöjen tahtoa.

”On kysyttävä, kuka lopulta lakiesitysten takana on – ministeriö vai metsästäjien etujärjestö?”, toteaa tiedotteessa Eläinoikeusakatemian toiminnanjohtaja Elisa Aaltola.

Metsästäjäliitto on Eläinoikeusakatemian mukaan saanut läpi monia ehdotuksiaan. Näitä ovat esimerkiksi susien rauhoituksen poistaminen ja susien kiintiömetsästys.

MTK:n ja MMM:n kokousmuistiossa ehdotetaan paitsi laajaa metsästystä myös poikkeuslupamäärän lisäämistä. Viestinvaihdossa Suomen Riistakeskus puolestaan lupaa poikkeuslupien nopeaa käsittelyä, Eläinoikeusakatemia kertoo.