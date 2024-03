”Kun haluaa hiljaista ja rauhallista palaveria itsensä kanssa, metsä on paras ympäristö”, kirjoittaa Aarteen lukija Aarteen lukija Markku Kaurila pohtii kirjoituksessaan, mitä kaikkea oman kotimetsän aarrearkku pitääkään sisällään.

”Puolen kilometrin päässä oman metsän keskellä olevalta vuorelta voi katsella maisemia joka suuntaan kymmenien kilometrien etäisyydelle”, kirjoittaa Markku Kaurila. Kuva on kuvituskuva. Kuva: Tommi Hakala

MT Metsä | Luonto 19:00

Kotitalo metsän reunassa on aarre itsessään. Ikkunoista avautuu hieno maisema, ja lähellä on paljon liikuntamahdollisuuksia. Pelto- ja metsätyöt voi aloittaa heti ilman työpaikalle kulkemista.

Kun haluaa hiljaista ja rauhallista palaveria itsensä kanssa, metsä on paras ympäristö. Tutulla kävelyreitillä murheet jäävät taakse ja ongelmiin löytyy rat­kaisu.

Lasten ollessa pieniä heille löytyivät leikki­paikat omalta pihalta. Lähimetsään rakennettu laavu on ollut erinomainen retkikohde kävellen, pyöräillen tai talvella hiihtäen.

Puolen kilometrin päässä oman metsän keskellä olevalta vuorelta voi katsella maisemia joka suuntaan kymmenien kilometrien etäisyydelle. Puoli vuosisataa sitten vuoren laelta näkyi tusinan verran korkeita rakennuksia kuten kirkkoja, vesitorneja ja viljavarastoja. Onnistuneet metsänhoitotoimet ovat kasvattaneet puut niin pitkiksi, ettei niitä enää näy.

Kotimetsämme sijaitsevat kilo­metrien päässä valtaväylistä. Kaikki luonnontuotteet ovat puhtaita, ja niitä myös löytyy runsaasti ilman suurta etsimistä. Ne tuovat ruokapöytään monipuolisuutta, eikä tarvitse popsia lisä­ravinnepillereitä.

Vanhan hirsitalon lämmitysjärjestelmää ei ole tarvinnut muuttaa, kun omasta metsästä hakkaa riittävästi polttopuita: Oikeaan vuodenaikaan kaadetut polttopuurangat ja niistä tehdyt klapit viedään kuivina entiseen navettaan tehtyyn varastoon.

Kun joka vuosi tekee polttopuita, niitä on varastossa ainakin viiden vuoden tarve sekä oman talon lämmitykseen että lähisuvun tarpeisiin. Kun myrskyt ovat lisääntyneet, useana vuotena on tullut paljon uutta polttopuuta myrskytuhoistakin. Lisäksi myyntihakkuista on perinteisesti jätetty metsänomistajan puiksi lehtipuukuidut.

Hirvi- ja peurakannat ovat säilyneet suurina, vaikka metsästysmääriä on lisätty. Suvun ja naapuruston metsästäjät pitävät huolta siitä, että ruokapöytään saa myös riistaa, vaikkei itse metsästäkään.

Kotimetsä on monelle niin itsestään selvä aarre, että pitää oikein erikseen alkaa pohtia, mitä kaikkea tuo aarrearkku sisältää.

Markku Kaurila, Pöytyä

Kirjoitus on julkaistu Aarteessa 2/2024.