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Juuri nyt | Himoittu kohdetyyppi on asuntomarkkinoiden kestosuosikki– ”Tarjolla kroonisesti liian vähän, mikä näkyy hinnoissa”
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