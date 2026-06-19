Luonnossa liikkuminen parantaa myös nuorten mielen hyvinvointia − näin usein luonnossa pitäisi viettää aikaa, jotta siitä on hyötyä Luonnon positiivisista mielenterveysvaikutuksista aikuisilla on runsaasti tutkimusnäyttöä, mutta nuorista tietoa on vähemmän.

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Luonnossa liikkuminen parantaa myös nuorten mielen hyvinvointia. Kuva: Sari Tammikari

Koti | Hyvinvointi Matti Tuominen

Luonnossa liikkuminen ja oleskelu ovat yhteydessä nuorten parempaan mielen hyvinvointiin, selviää Kouluterveyskyselyn tuloksista. Tuloksista kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kouluterveyskyselyn tulosten valossa mielen hyvinvointi on parhaimmillaan niillä nuorilla, jotka viettävät luonnossa aikaa päivittäin.

THL:n tutkimuksessa selvitettiin nuorten positiivisen mielenterveyden yhteyttä luonnossa liikkumiseen ja siellä oleskeluun. Tutkimuksessa hyödynnettiin Kouluterveyskyselyn 2025 tuloksia.

Tutkimuksessa havaittiin, että luonnossa liikkuminen tai oleskelu jo yhtenä päivänä viikossa oli yhteydessä korkeampaan positiivisen mielenterveyden tasoon. Mitä useampana päivänä viikossa nuori oli luonnossa, sitä vahvempi oli hänen positiivinen mielenterveytensä.

Positiivisella mielenterveydellä viitataan ihmisten psyykkisiin voimavaroihin, positiivisiin tunteisiin, sosiaaliseen kyvykkyyteen sekä kykyyn sopeutua muutoksiin. Se on voimavara, jota voi vahvistaa.

Luonnon positiivisista mielenterveysvaikutuksista aikuisilla on runsaasti tutkimusnäyttöä, mutta nuorista tietoa on vähemmän.

Luonnossa liikkuminen tai oleskelu jo yhtenä päivänä viikossa oli yhteydessä korkeampaan positiivisen mielenterveyden tasoon. Kuva: Petteri Kivimäki

Positiivinen mielenterveys on pojilla vahvempaa tyttöihin verrattuna. Myös kouluasteiden välillä on havaittavissa vaihtelua. Lukiolaisilla on vahvempi positiivinen mielenterveys verrattuna perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaisiin sekä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleviin.

Valtaosa nuorista kertoi liikkuvansa tai oleskelevansa luonnossa vähintään yhtenä päivänä viikossa ja lähes puolet vähintään neljänä päivänä viikossa.

Kouluterveyskyselyssä luonnolla viitattiin esimerkiksi metsään, puistoon, rantaan ja vesiin. Luonnossa liikkumisesta ja oleskelusta pyydettiin kertomaan viimeisen seitsemän päivän ajalta.

”Luonnossa liikkumisen ja oleskelun myönteisestä yhteydestä mielenterveyteen on kertynyt yhä enemmän tutkimusnäyttöä erityisesti lapsilla ja aikuisilla. Tuloksiemme valossa luonnolla on potentiaalia myös nuorten hyvinvoinnin tukemisessa”, erikoistutkija Tytti Pasanen kertoo tiedotteessa.

Valtaosa nuorista kertoi liikkuvansa tai oleskelevansa luonnossa vähintään yhtenä päivänä viikossa ja lähes puolet vähintään neljänä päivänä viikossa. Kuva: Mikko Nikkinen