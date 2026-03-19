Tutkimus: Kaupunkiin istutetut puut vähentävät sydänvaivoista johtuvia kuolemia Tutkimuksen mukaan myös vanhat metsät parantavat mielialaa nuorempia metsiä paremmin.

Jaa Kuuntele

Tampereen Koskipuisto.

Taneli Laine

Kaupunkipuiden istuttaminen ja runsas latvuspeite parantavat mielenterveyttä ja fyysistä terveyttä sekä vähentävät terveydenhuollon kustannuksia, kertoo THL:n tutkimuskatsaus.

Katsauksessa käytiin läpi 27 vertaisarvioitua tutkimusta luonnonympäristöjen muutosten vaikutuksista ihmisten terveyteen Suomeen sovellettavissa oloissa.

Tutkimuskatsauksen keskeinen havainto on, ettei kaikki vihreä näytä olevan terveysvaikutuksiltaan samanarvoista. Vahvinta näyttöä löytyi nimenomaan puiden istuttamisesta ja kaupunkien suuremmasta latvuspeitteestä.

Katsauksessa nostetaan esiin useita kansainvälisiä tutkimuksia, joissa puiden lisääminen on yhdistynyt konkreettisiin terveyshyötyihin. New Yorkin MillionTreesNYC-kampanjan arvioitiin lisänneen elämäntyytyväisyyttä sekä vähentäneen ennenaikaisia synnytyksiä ja alhaisen syntymäpainon tapauksia.

Vanhassa metsässä mieliala viriää. Kuva: Tuomo Kesäläinen

Portlandissa tehtyjen istutusten havaittiin puolestaan vähentäneen ei-tapaturmaisia, erityisesti sydän- ja verisuoniperäisiä kuolemia.

Philadelphiassa tyhjien tonttien viherryttäminen puolestaan yhdistyi käyntien aikana mitattuun matalampaan sykkeeseen ja pidemmällä aikavälillä parempaan mielenterveyteen.

Myös australialaisissa pitkittäistutkimuksissa suurempi latvuspeite yhdistyi vähäisempään sydän- ja verisuonitauteihin liittyvään sairaalahoitoon ja hoidon vuotuisiin kokonaiskustannuksiin. Samoin suurempi latvuspeite liittyi asukkaiden matalampaan painoindeksiin.

Nurmialueilla vastaavia hyötyjä ei havaittu, ja joissakin tarkasteluissa vaikutukset olivat jopa päinvastaisia. Katsauksen valossa puut näyttävät siis merkitsevän terveydelle enemmän kuin pelkkä avoin vihreä pinta.

Mukana oli myös suomalainen havainto metsistä.

Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan vanhat metsät edistivät mielialaa ja mielialan elpymistä nuorempia metsiä paremmin. Vaikutus oli sama riippumatta siitä, olivatko metsät luonnontilaisia vai talouskäytössä.

Tulos antaa lisäpainoa sille, että terveyshyötyjen kannalta merkitystä voi olla paitsi vihreydellä myös sillä, millaista puusto on.

Katsaus laadittiin ympäristöministeriön toimeksiannosta tukemaan Suomen ennallistamissuunnitelman valmistelua.

