Tornion- ja Simojokiin nousee nyt hyvin lohta – takana useita laihoja vuosia Pohjanlahden ennätyspienellä lohikiintiöllä elvytetään kalakantaa.

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Lohia on noussut pohjoisen jokiin edellisvuosia enemmän. Kuva: Pekka Fali

Metsä | Kalastus Jarmo Palokallio

Tornion- ja Simojokeen nousseiden lohien määrä on selvästi suurempi kuin vastaavana ajankohtana kolmena edellisvuonna. Kesän aikana Tornion- ja Simojokiin voi jälleen nousta riittävästi lohia, jotta poikastuotanto on turvattu.

Luonnonvarakeskuksen seurannan mukaan heinäkuun 7. päivään mennessä Simojokeen nousi 1843 lohta. Tornionjokeen nousi 3. heinäkuuta mennessä 36 829 lohta.

Määrät ovat selvästi kolmea edellisvuotta suuremmat. Myönteistä käännettä selittää keskikokoisten, kaksi vuotta merellä viettäneiden lohien runsastuminen.

Vaelluksen ensimmäisten viikkojen aikana jokiin nousi vain vähän lohia, sillä ensin saapuvia suuria ja vanhoja yksilöitä oli jäljellä vain vähän. Lohimäärät lähtivät voimakkaaseen kasvuun juhannuksen tietämillä, kun kaksi vuotta merellä viettäneiden, painoltaan noin 4–8 kilon lohien vaellushuippu käynnistyi.

”Lohien luontainen kuolleisuus merivaelluksen alussa oli vuosikymmenen alussa hyvin suurta, minkä vuoksi nousulohien määrät kävivät aallonpohjassa vuosina 2023–2024. Selviytymisessä tapahtui käänne parempaan vuonna 2024”, kertoo erikoistutkija Atso Romakkaniemi Lukesta.

Suomen ammattikalastajat ovat saaneet Pohjanlahdella heinäkuun 8. päivään mennessä noin 5100 lohta, mikä on noin 900 lohta vähemmän edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Suomen lohikiintiö Pohjanlahdella on pienentynyt vuosina 2023–2025 noin 27 000 lohesta 9 000 loheen. Kuluvan vuoden lohikiintiö on vieläkin pienempi, noin 6 600 lohta, ja lohisaalis mereltä on siten historiallisen pieni.

”Kiintiöiden tiukentamisella pyritään säästämään lohista aiempaa suurempi osuus kudulle”, sanoo Luken erikoistutkija Jenni Prokkola.

Lohenkalastusta on rajoitettu viime vuosina aiempaa voimakkaammin myös Ruotsin puolella Pohjanlahtea sekä Tornionjoella. Tornionjoella on sallittua ottaa saaliiksi kauden aikana enintään kaksi lohta kalastajaa kohden.

Vuodesta 2025 lähtien vapaa-ajankalastajilla on ollut velvollisuus ilmoittaa lohisaaliinsa Luonnonvarakeskukselle. Helpoiten tämä onnistuu Omakala-sovelluksen kautta.