Lakka poimittiin kokonaan suomalaisvoimin

Pekka Fali

Lakka eli suomuurain kasvaa soilla.

Luonnontuotealan toimialajärjestön Arktisten Aromien toiminnanjohtaja Birgitta ­Partanen vahvistaa, että satovuosi on ollut poikkeuksellisen hyvä myös marja- ja sieniyrittäjille. Lakalla sato oli tänä vuonna jopa ennätyksellinen.

”Lakan osalta tällaista vuotta ei ole ollut ehkä koskaan, ihan huikean hyvä sato", Partanen kuvailee.

Myös mustikalla sato oli runsas, puolukallakin kohtuullinen.

Poikkeuksellista on ollut myös se, että niin marjoissa kuin sienissä satoa on saatu tasaisesti ympäri Suomen.

”Uskon, että tänä vuonna tehdään poiminnassa ennätys.”

Partasen mukaan suoramyynti Facebookin ja Tori.fi-­­ sivuston kautta on lisääntynyt, mikä on vähentänyt tukku­myyntiin päätyvän marjan määrää.

Keväällä ­matkustusrajoitusten pelättiin vaikeuttavan poimintaa, sillä suurimman osan marjoista kerää tavallisesti ulkomainen työvoima. Lopulta poimijoita tuli pari tuhatta.

”Luotin suomalaisiin, eikä se mennyt hukkaan. Lakka poimittiin kokonaan suomalaisin voimin. Muunkin sadon talteenotossa ollaan hyvällä mallilla.”

Partasen havaintojen mukaan moni sellainen, joka ei ollut ennen poiminut marjoja, lähti nyt keruuseen mukaan. Innokkaimmat kerääjät löytyvät silti yhä vanhemmasta väestä.

Partanen uskoo, ettei suomalaisten keruuinto jää vain poikkeusvuoden ilmiöksi.

”Ihmiset ovat muutenkin löytäneet luontoon ja uskon, että tämä jättää jälkensä. Ostopisteverkoston pitäisi kuitenkin olla vielä tiheämpi.”

Partasen mukaan luonnontuoteala on muutenkin nosteessa. Villiyrttibuumi on jatkunut jo toistakymmentä vuotta. Samoin hittituote pakurikäävän viljelyä on kehitetty, ja satoja metsänomistajia on innostunut istuttamaan pakuriymppiä koivikkoihinsa.

”Ensimmäiset niistä rupeavat pikku hiljaa tuottamaan satoa.”

