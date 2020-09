Ennätyssato synnytti marjanpoimintahurahduksen – Näin lukijat kertovat kesän saaliistaan

Jukka Pasonen

Suurin osa vastaajista keräsi luonnonantimia kotitarpeiksi.

Koronapandemian aikana moni on ollut etätöissä kesä­mökillä, ja matkustusrajoitusten takia suomalaiset ovat liikkuneet kesällä paljon luonnossa. Tänä vuonna sää on lisäksi suosinut marja- ja sienisatoja, ja somevirta on täyttynyt värikkäistä marja- ja sienisaalisa.

MT kysyi verkossa lukijoiltaan, ovatko he keränneet tänä vuonna aiempaa enemmän marjoja ja sieniä.

Vastaajista lähes 80 prosenttia kertoi keränneensä tavallista enemmän marjoja ja sieniä. Pääosin luonnonantimet kerättiin kotitarpeiksi, mutta 23,5 prosenttia vastaajista kertoi poimineensa satoa myös myyntiin. Vastauksia kyselyyn tuli kaikkiaan lähes tuhat.

Kannustimena poimintaan oli poikkeuk­sellisen hyvä sato. Vain hyvin pieni osa vastaajista kertoi lähteneensä metsään koronan tai ulkomaisen poimijapulan takia.

Näin lukijat kommentoivat poimintaintoaan ja saalistaan.

”Tuli poimittua paljon, koska koronan vuoksi olimme koko kesän mökillä, jossa marjametsään on helppo mennä.”

”Koronaepidemiakin vaikutti osaltaan poimintaintoon, koska epäilen, että talvella on vähemmän innokkuutta lähteä kauppaostoksille.”

”Sain kokoon 20 litraa lakkoja, 20 litraa mustikoita. Puolukoita olen kerännyt kymmenen sankkoa, vienyt hoivakodin vanhuksille ja antanut ystäville.”

”Meillä kerätään marjoja yleensäkin paljon ja sienestetään, mutta tänä vuonna todella paljon. Aikaisemmin, kun marjoja tuli paljon, myimme osan, mutta tänä vuonna emme.”

Erityisesti tämän vuoden hyvä sato kannusti keruuseen.

”Kun on hyvä sato, voin täyttää myös lasten perheiden pakastimet. Tänä vuonna sai vaivatta runsaasti villivadelmia ja mustikoita, mutta hilla- ja karpalosoita en asuinseudullani tunne.”

”Mustikkaa useimpina vuosina löydän kotitarpeiksi kuten tänäkin vuonna. Myyntiin en poimi. Metsissä olisi ollut kyllä kauppaankin.”

”Kerään pakkasen täyteen hyvänä ja huonona vuonna. Tänä vuonna keräsin tavallista enemmän lahjaksi läheisille, jotka eivät itse pääse keräämään.”

”Poimin joka vuosi taloutemme tarpeeseen niin vadelmaa, mustikkaa, puolukkaa, karpaloa kuin sieniä metsästä. Tämä vuosi ei ollut poikkeus, vaikkakin runsas sato takasi sen että poimiminen oli nopeampaa. Korona taas mahdollisti sen, että pääsi poimimaan paikoista, mistä aikaisempina vuosina on ulkomaiset poimijat ehtineet putsata kankaan tyhjäksi.”

”Olin koronan takia kotona ja työttömyyskorvauksen päälle oli helppoa käydä poimimassa marjaa myyntiin. Itsellekin tuli haalittua hyvän marjavuoden takia normaalia enemmän marjaa pakkaseen.”

