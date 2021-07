Pientalojen kauppa käy kuin rasvattuna, mutta puun hintapiikki on aiheuttanut haasteita – talotehdas ei voi siirtää raaka-aineen nopeaa hinnannousua jälkikäteen talon hintaan

Kai Tirkkonen

Viime vuosi oli talotehtaillle hyvä: esimerkiksi Kastellin liikevaihto ja tulos kohenivat. Juhana Ojala valmistaa talon seinäelementtiä Raahen tehtaalla.

Korona-aika potkaisi reilusti lisää kierroksia suomalaisten rakentamisintoon, mikä on näkynyt talotehtailla nopeasti täyttyvinä tilauskirjoina.

"Asuminen alkoi kiinnostaa ihmisiä. Se on näkynyt viime vuoden lopusta alkaen voimakkaana myynnin kasvuna. Vuonna 2020 aloitettiin noin 7 000 uuden talon rakentaminen, ja tälle vuodelle arvio on 8 500. Kyseessä on noin 20 prosentin kasvu. Monet alan yritykset ovat jo pitkään myyneet ensi vuotta", kertoo Pientaloteollisuus ry:n johtaja Kimmo Rautiainen.

Talotehtaiden tilannetta synkistää kuitenkin puutavaran raju hinnannousu, joka alkoi jo viime vuonna. Vientimarkkinoilla sahatavaran hinta on noussut tähtitieteellisiin lukemiin. Hintaralli on heijastunut myös kotimaan hintoihin. Yhdysvalloissa höylätyn kakkosnelosen hinta hipoi keväällä 800 euroa kuutiolta, mikä on lähes nelinkertainen hinta viimeksi kuluneiden vuosien keskihintaan verrattuna.

Vientimarkkinoiden kova kysyntä ja hurja hinnannousu ovat myös aiheuttaneet puutavaran saatavuusongelmia kotimaisilla asiakkailla.

"Sahatavaran hinta on yli kaksinkertaistunut. Myös muun muassa teräksen hinta on noussut ihan valtavasti", kertoo oululaisen Kastelli-talot Oy:n toimitusjohtaja Joran Hasenson. Kastellin kaikki talot ovat puurakenteisia – joissakin talomalleissa kellari voi olla betonista. Yritys ostaa tarvitsemansa puutavaran kotimaisilta sahoilta.

"Puu on meille erittäin tärkeä raaka-aine, ja sen saanti on meille ihan kriittistä. Se ei ole helppoa tällaisessa markkinatilanteessa. Meillä on hyviä pitkäaikaisia kumppanuuksia, mikä on varmistanut raaka-aineen saannin. Olemme saaneet kaikki talot pystytettyä."

Puutavaran kotimaan hintojen nousu on jatkunut yhä kesälläkin.

"20 vuoden urani aikana en ole nähnyt, että puun hinta olisi noussut näin paljon näin nopeasti."

Elli Paananen

Suomessa myytävistä pientaloista 90 prosenttia on puutaloja.

"Puun hinnan nousu on huolestuttanut jäseniämme koko kevään ajan. Myös muiden raaka-aineiden kuin sahatavaran hinta on noussut, mutta sahatavara on se, joka on puhuttanut eniten. Sillä on suuri vaikutus yritysten kustannuksiin", Rautiainen sanoo.

Töysäläinen hirsitaloyritys Honkatalot ryhtyi keväällä ostamaan metsästä puita ja sahaamaan kuusitukkeja itse, kun sahoilta ei enää saatu tarvittavaa tavaraa.

Rautiainen uskoo, että puutavaran hinta- ja kysyntäpiikki on ohimenevä. Tavallisesti sahatavaran hinta on melko vakaa; isoja nousuja tai laskuja ei tapahdu.

"Yrityksille tämä tekee haastetta, kun talojen toimitusaika on vasta myöhemmin", Rautiainen harmittelee.

Nopean hintojen nousun vuoksi talotehtaiden puutavarakustannukset ovat ehtineet kaksinkertaistua kaupanteon ja hankkeen valmistumisen välissä. Talotehdas ei voi siirtää jälkeenpäin hintojen nousua lopputuotteen hintaan.

"Jos projekti etenee sopimukseen kirjatun aikataulun mukaan, hinta on se, mitä alun perin on sovittu. Jos tilanne muuttuu asiakkaasta riippuvista syistä, silloin emme voi pitäytyä samoissa hinnoissa", Hasenson sanoo.

Toki raaka-ainekustannusten nousu heijastuu lopulta myös talojen hintaan.

"Ala ei kestä tällaista hinnannousua ilman, että se näkyy myös asiakkaalle."

Kastellilla keskimääräinen aika kaupasta muuttopäivään on 13 kuukautta. Iso osa ajasta menee muiden toimijoiden kuin talotehtaan piikkiin.

"Esimerkiksi Espoon ja Helsingin kaltaisilla paikkakunnilla pelkästään rakennusvalvonnan käsittelyyn menee 3–6 kuukautta."

Kai Tirkkonen

Talotehtailla on riittänyt töitä tänä vuonna. Ossian Simonson kasaa isoa seinäelementtiä.

Talokaupassa viimeistä huutoa ovat erityisesti hirsitalot, joita rakennettiin aiemmin vain harvakseltaan asuintaloiksi. Kastelli otti viime vuonna hirsitalot valikoimiinsa.

"Suosion syy on ekologisuudessa ja modernissa, kaupunkimaiseen ympäristöön suunnitellussa hirsitaloarkkitehtuurissa. Hengittävät rakennusratkaisut kiinnostavat ihmisiä ja myös sen vuoksi hirsitalojen kysyntä on kasvanut", Hasenson arvioi.

Elli Paananen

Pientaloteollisuuden Rautiainen on vakuuttunut, että pientaloja rakennetaan jatkossa aiempaa enemmän.

"Viimeksi kuluneet vuodet on rakennettu 7 000 taloa vuosittain. Uskon, että määrä asettuu jatkossa korkeammalle tasolle: uusi normaali on 10 000 taloa vuodessa", hän arvioi.

Tärkein syy pientalojen suosioon on, että omakotiasujat ovat tyytyväisimpiä asumiseensa, Rautiainen toteaa. Moni suomalainen haluaa asua omakotitalossa, ja korona on laajentanut asuinpaikkavaihtoehtoja.

"Kunnilla on nyt tuhannen taalan paikka tarjota tontteja ja houkutella uusia asukkaita."

Elli Paananen