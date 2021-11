Akkusahalla tekee töitä jo metsässäkin – latauksen hinnaksi tulee jokunen sentti, bensakannun tilalle metsään lähtevät nyt vara-akut

Stihlin mukaan myytävistä moottorisahoista jo neljännes on akkukäyttöisiä ja potku niissä riittää ammattilaisillekin. Stihlin ja Husqvarnan akkupolitiikassa on kuitenkin eroa.

Lari Lievonen

Akkumoottorisahojen myynti kasvaa vauhdilla. Työtehot ovat kasvaneet ja käyttöä helpottavat sahan keveys ja nappikäynnistys. Lisäksi sahausääni on hiljainen.

Akkumoottorisahojen myynti kasvaa mökkiläisten, omakotiasujien, metsänomistajien ja ammattilaisten kuten arboristien ja kiinteistöhuollon parissa vauhdilla. Husqvarnan myyntijohtajan Tuomas Kuivamäen mukaan akkumoottorisahat sopivat kaikille käyttäjille. Vaativaankin käyttöön ne sopivat sahavalmistajien mukaan hyvin, ja esimerkiksi vihertöissä moni ammattilainen käyttää ainoastaan akkulaitteita.

Puhtaaseen metsätyöhön on syytä varautua työpäivän ajaksi usealla akulla, koska latauspistettä ei metsässä ole tarjolla. Jokunen metsänomistaja on Kuivamäen mukaan kehitellyt jo mönkijän peräkärryyn aurinkokennoilla toimivan latauspisteen.

Kuivamäen mukaan yhdellä akulla voi sahata keskimäärin puolestatoista kahteen tuntia. Mukana työmaalla saa siis olla vähintään pari–kolme akkua. Työpäivän "polttoainehinnaksi" tulee siten kymmenisen senttiä.

Järeän tukkipuun kaatotöissä akkusahojen tehot jäävät Kuivamäen mukaan vielä vaativalle käyttäjälle mataliksi.

Husqvarnan mukaan akkumoottorisahojen kokonaismarkkina kasvaa nyt 60 prosentin tahtia, samalla kasvaa yhä perinteisten moottorisahojen myynti.

Myös Stihlin maajohtajan Timo Lindströmin mukaan akkumoottorisahat sopivat hyvin ammattilaiskäyttöön. Hänen mukaansa ammattilaisilla yleistymisen jarruna ovat pikemminkin asenteet kuin tekniikka. Sahat ja akut kehittyvät vauhdilla, ja mukaan on vain napattava useampi akku.

"Tämä on vähän mielipideasia. Ethän voi kuvitella meneväsi metsään yhdellä bensatankillisellakaan ilman lisäpolttoainetta."

Moni pitää useiden satasien hintaisia vara-akkuja kalliina investointina. Sahavalmistajien mukaan akkukäyttöinen moottorisaha tulee pitkässä juoksussa perinteistä moottorisahaa edullisemmaksi. Yhtä akkua voi ladata tuhansia kertoja, ja latauksen hinnaksi tulee muutama sentti. Samassa käytössä polttoainetta kuluisi tuhatkunta litraa.

Stihlillä on Suomessa testiyrittäjiä, jotka ovat sahanneet akkumoottorisahoilla ympäri vuoden. Sellainen on Varkauden seudulla toimiva metsäpalveluyrittäjä Heikki Kelkka. Hän on tehnyt viimeisen vuoden töitä akkusahalla pihakaadoista pieniin harvennuksiin. Mukana kulkee viisi akkua. Talvella 30 asteen pakkasessa ne pysyivät hyvässä kunnossa autossa styroksilaatikossa.

"Uskallan kyllä suositella, pienemmille sahoille tämä on hyvä haastaja. Jos tulee isompi akkusaha, hankkisin sellaisen heti", Kelkka sanoo.

Stihlin moottorisahojen kokonaismyynnistä akkusahojen osuus on tuoreimpien tietojen mukaan jo neljännes, ja osuus kasvaa. Ensi vuodelle yhtiö lanseeraa ison akkusahan, joka vetää Lindströmin mukaan täysin vertoja bensalla toimivalle isolle moottorisahalle.

Stihlin akkupolitiikka eroaa yhtiön mukaan Husqvarnan mallista. Husqvarna on panostanut siihen, että akut ovat mahdollisimman monikäyttöisiä. Sama akku käy moottorisahasta raivaussahaan, edelleen ruohonleikkuriin ja vaikkapa pensasleikkuriin.

Stihlillä taas akut ovat jaettu selkeämmin kokoluokkiin, jolloin ne palvelevat tehotarpeen mukaan ristiinkäytettävyyden kustannuksella.

"Tuotteen ergonomia on hyvin tärkeää. Emme halua lähteä siihen, että tuotteissa on sama akkurunko. Se tekisi tuotteesta kömpelön, ammattilaiselle huono ergonomia ei käy", Lindström sanoo.

Metsäpalveluyrittäjä Heikki Kelkka on käyttänyt työssään akkusahaa vuodenpäivät. Akkusaha on toiminut hyvin ja kestänyt myös pakkasessa työskentelyn.

Myös raivaussahoihin akut tekevät tuloaan. Husqvarnalla on myynnissä yksi akkukäyttöinen kone, joka on nimetty nimenomaan raivaussahaksi. Stihlillä on vastaavankaltainen, mutta se on virallisesti trimmeri, joka käy myös pienpuuston poistoon terää vaihtamalla.

Husqvarnan mukaan myös akkuraivaussahoja menee metsänomistajakäyttöön ja esimerkiksi naiset pitävät laitteesta se keveyden ja nappikäynnistyksen takia. Kuivamäen mukaan akku ja tehot riittävät jo esimerkiksi kymmenvuotiaan taimikon raivaamiseen omatoimimetsurille.

"Ammattilaiselle vaadittaisiin kyllä enemmän tehoja, jos tehdään järeää taimikon hoitoa", Kuivamäki sanoo. Perkaamiseen ja pienempään taimikonhoitoon laite sopii Kuivamäen mukaan hyvin.

Stihlin Lindström kannustaa metsänomistajia rohkeasti kokeilemaan akkusahoja, vaikkei omaa vielä ostaisikaan. Nappikäynnistys ja keveys voivat olla mieleen niin nuoremmalle kuin vanhemmalle, etenkin jos vetonarun kiskonta alkaa painaa.

"Kannatan vilpittömästi kokeilemaan. Koneet ovat hyvin tehokkaita. Täytyy vain valmistautua eri tavalla kuin on totuttu."

Akkusahojen virrantarve vaihtelee työskentelijän tempon mukaan. Mukana metsässä saa olla ainakin pari lisäakkua, ammattilaisella useampikin.