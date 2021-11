EU-taksonomian metsäsääntelyyn odotettavissa vastustusta – metsien lisäksi soraääniä voivat tuottaa myös ydinvoima ja maakaasu

Euroopan unioni

EU:n komission julkaisemaan ilmastosäädökseen on odotettavissa vastustusta. Vielä ei tiedetä, saako vastustus taakseen jäsenmaiden määräenemmistön.

Suomen ja Ruotsin lisäksi muut maat eivät ole vielä virallisesti ilmoittaneet vastustavansa EU:n kestävän rahoituksen taksonomian ensimmäistä delegoitua säädöstä. Suomen metsätalouden kannalta haastava säädös toisi mukanaan tiukat kriteerit kestäväksi luokiteltavaan metsänhoitoon.

Lisää vastustusta taksonomian ilmastosäädökseen on kuitenkin luvassa ja soraäänet voivat johtua muustakin kuin metsätalouden kriteereistä. Aiempien arvioiden mukaan vastustusta voisi odottaa esimerkiksi Itävallalta ja Baltian mailta.

Euroopan valtion metsien yhdistys Eustafor on kehottanut jäsenmaitaan ottamaan yhteyttä kansallisiin päättäjiin. Tavoitteena on saada muitakin maita seuraamaan Suomen ja Ruotsin linjaa. Vielä on kuitenkin epäselvää, mille kannalle EU:n metsäiset maat päätyvät.

Eustafor on jo maaliskuusta alkaen varoittanut jäsenmaitaan taksonomian mahdollisista pitkäaikaisista vaikutuksista metsätalouteen.

Maakaasun ja ydinvoiman kriteerien julkistaminen voisi tuoda Euroopan suuria maita mukaan Suomen kelkkaan. Komissio ei ole vielä julkaissut Ranskalle tärkeän ydinvoiman kriteerejä ja ne tuskin ehtivät julki taksonomiakantojen määräaikaan 8.12. mennessä. Ranska voi silti päätyä vastustamaan säädöstä.

Saksa puolestaan haluaa pitää kiinni maakaasusta, jonka kriteerit ovat niin ikään yhä julkaisematta. Maakaasun sisällyttäminen kestäviä investointeja tavoittelevaan taksonomiaan on herättänyt jonkin verran kulmien kohottelua. Suomessa marraskuussa vieraillut EU-komissaari Mairead McGuinness kuitenkin puolusti maakaasua.

"Jos maakaasu ei olisi mukana, pystyisivätkö jotkut maat siirtymään pois likaisesta hiilestä?" komissaari kysyi.

Saksassa kivihiili nousi tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla maan merkittävimmäksi energianlähteeksi. Siihen nähden maakaasun osuuden kasvattaminen olisi varsin tervetullut muutos.

Saksankaan kanta taksonomiaan ei ole vielä selvillä. Sen verran kuitenkin tiedetään, että taksonomian ilmastosäädökseen on odotettavissa vastustusta paitsi metsäasioiden, myös ydinvoiman ja maakaasun takia.