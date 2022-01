Keitele Group ja Teollisuusliitto aloittaneet keskustelut sovittelijan johdolla

KIMMO BRANDT

AKT:n puheenjohtajan Ismo Kokon mukaan Keitele Groupin saarto satamissa jatkuu.

Keitele Group sekä Teollisuusliitto ovat aloittaneet keskustelut valtakunnan sovittelijan johdolla kiistasta, joka koskee työehtosopimuksia, Keitele Groupin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio kertoo.

Teollisuusliitto laittoi Keitele Groupin saartoon joulukuussa. Liitto pyrkii yrityskohtaisiin neuvotteluihin ja Keitele Group haluaisi sopia työehdoista henkilöstön kanssa.

Yhtiön mukaan sen henkilöstöstä alle kolmasosa on Teollisuusliiton jäseniä.

Keitele Group on perheyritys, jonka emoyhtiön Keitele Forestin toimitusjohtaja ja omistaja on Ilkka Kylävainio. Yrityksen johdossa toimivat myös Ilkan pojat Matti ja Mikko Kylävainio.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n sivuilla maanantaina julkaistussa Punakulma-podcastissa annettiin käsitys, että Keitele Groupin johto olisi ollut joulukuun 22.–23. päivien välisenä yönä purkamassa yhtiön saarrossa ollutta sahatavaralastia Loviisan satamassa. Podcastissa haastateltiin AKT:n puheenjohtajaa Ismo Kokkoa.

Kokko kertoi, että Keiteleen tuotteiden saartoa yritettiin rikkoa ja yrityksen toimitusjohtaja ja omistajaporras olisivat olleet ”omin päin purkamassa” laivaan menevää lastia. Tähän podcast-toimittaja totesi, että ”elikä siellä on sitten Keiteleen johto ollut pikkutunteina trukkikuskeina, onpa mielenkiintoinen mielikuva”. Tähän Kokko ei sanonut mitään.

Kylävainion mukaan satamassa Keitele Groupin sahatavaraa tuolloin oli ollut purkamassa ahtausliikkeen väkeä, eli Keitele Groupilla ei ollut asian kanssa tekemistä.

Yksityisten yritysten omistajat ja johto tekevät usein saarron tai lakon alaisia töitä. Tässä tapauksessa ahtausliikkeen toiminta johti valtakunnalliseen yhden päivän satamalakkoon 28.12., jolla AKT protestoi saarron murtoyritystä.

AKT on saartanut Keiteleen tuotteet satamiin 21.12. alkaen tukeakseen Teollisuusliittoa.

Helsingin käräjäoikeus määräsi 21. joulukuuta AKT:n lopettamaan väliaikaisena turvaamistoimena Keitele Groupin kuljetusten saarron satamissa miljoonan euron sakon uhalla.

AKT:n mukaan kyseessä on normaali työtaistelu. ”AKT on useampaan otteeseen pyytänyt käräjäoikeutta perumaan turvaamistoimen ja asia on ilmeisesti käräjäoikeuden pohdinnassa”, Kokko sanoi. Hänen mukaansa yksittäisellä käräjäoikeuden tuomarilla näyttää olevan paljon valtaa ja vastuuta.

AKT:n mukaan Helsingin käräjäoikeus on peruuttanut uhkasakon, STT kertoi viime perjantaina.