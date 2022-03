FSC ilmoittamassa tiistaina kelpaako Venäjän puu enää sertifioitavaksi – "Kyllähän sodassa sosiaalista vastuullisuutta on rikottu", arvioidaan Suomen toimistosta

Saara Lavi

Venäläistä puuta tai siitä tehtyjä tuotteita on virrannut moneen maahan. PEFC-sertifiointijärjestelmä ilmoitti pari päivää sitten, ettei se enää anna hyväksyntää Venäjältä tai Valko-Venäläisestä puusta tehdyille tuotteille.

Metsäsertifiointijärjestelmä FSC (Forest Stewardship Council) aikoo huomenna kertoa kannastaan Venäjältä ja Valko-Venäjältä kotoisin olevaan puuhun.

FSC:n kanssa kilpaileva, ja niin ikään kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä PEFC ilmoitti jo viikonloppuna, ettei se enää hyväksy venäläistä ja valkovenäläistä puuta sertifikaattiinsa. Syynä siihen on, että puu on peräisin konfliktialueelta.

FSC Suomen toimiston toiminnanjohtaja Anna Ylä-Anttila sano, ettei Venäjän hyökkäys Ukrainaan ole mitenkään hyväksyttävissä.

FSC:n sääntöjen mukaan sen sertifikaattiin kuuluvan puun pitää olla peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä. Vastuullisuus ulottuu kolmelle alueelle: luonto- ja ympäristöarvoihin, sosiaalisiin oikeuksiin ja taloudellisesti kestävään metsänhoitoon.

"Suomi noudattaa FSC:n kansainvälistä näkemystä, mutta jyrkästi tuomitsemme Venäjän sotatoimet", Ylä-Anttila sanoo.

"Kyllähän sodassa sosiaalista vastuullisuutta on rikottu."

Ylä-Anttilan mukaan vastuullisuussertifikaatin, johon on sitoutunut laaja joukko kansalaisyhteiskunnan toimijoita, vetäminen pois joltain maalta ei tapahdu yhtä nopeasti kuin yritystason vetäytymispäätökset. Asiassa on kuultava maiden eri toimijoiden näkemyksiä.

"Meillä on sisäiset keskustelut käynnissä. Myös Ukrainassa on toimijoita mukana. Tämä on ainutlaatuinen tilanne."

Jos sertifikaatti vedetään joltain toimijalta pois, se voi tapahtua nopeampaa tai hitaampaa menettelyä käyttäen. Hitaammassa huomautuksen saaneelle annettaisiin normaalitapauksessa tilaisuus korjata toimintaansa. Jos tilanne ei muutu, eväyspäätös saattaisi koskea valmistamattomia tuotteita, muttei välttämättä varastossa olevia tuotteita siirtymäajan puitteissa.

Venäjän tilanteessa joudutaan Ylä-Anttilan mukaan miettimään kokonaistilannetta ja sen suhdetta sertifiointiin laajemmin.

