Kalastusministerit kokoontuivat pohtimaan alan sukupolvenvaihdoksiaAlan vetovoimaa ja työolosuhteita halutaan kehittää.
Irlannissa järjestettiin 27.–29.7. epävirallinen kalastusministerikokous, jossa teemana oli erityisesti kalastus- ja vesiviljelyalan sukupolvenvaihdosten edistäminen. Kokouksessa keskusteltiin alan vetovoimaisuuden kehittämisestä.
Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Pekka Pesonen.
Keskusteluissa painottuivat alan kannattavuus, sääntelyn yksinkertaistaminen ja riittävä rahoitus tiedotteen mukaan.
”Onnistuneet sukupolvenvaihdokset ja uusien toimijoiden alalle tulo ovat välttämättömiä alan elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Tämä edellyttää päättäväisiä toimia alan kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden parantamiseksi sekä alalle tulon kynnysten madaltamiseksi”, painotti Pesonen Suomen puheenvuorossa tiedotteen mukaan.
Lisäksi keskustelua herättivät laivaston uudistaminen, energiasiirtymä ja työolosuhteiden kehittäminen.Artikkelin aiheet
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