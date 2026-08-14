Ruokavirasto on antanut ohjeet koneiden puhdistamiseen ja desinfiointiin, kun ne haetaan pois afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueelta. Maa- ja metsätalouskoneiden siirto pois tartuntavyöhykkeeltä on sallittua vain, jos ne on pesty ja desinfioitu.

Tärkeää on tehdä puhdistus ennen desinfiointia, sillä desinfiointiaine ei toimi, jos pinnoilla on orgaanista ainetta tai muuta likaa.

”Raaputa ja harjaa pois irtoava lika ja pöly jo työmaalla. Tarvittaessa irrota työvälineistä tai varusteista osia, jotta perusteellinen puhdistus on mahdollista”, Ruokavirasto opastaa.

”Käytä pesussa vettä ja varusteiden tai koneiden puhdistukseen soveltuvaa pesuainetta. Käytä tarvittaessa painepesuria.”

Puhdistusta vaativat tartuntavyöhykkeellä olleen kaluston pyörät ja alusta, ohjaamon jalkatila sekä kuljettajan jalkineet ennen koneen siirtoa pois tartuntavyöhykkeeltä. Ruokaviraston mukaan erityistä huomiota tulee kiinnittää renkaisiin, pyöräkoteloihin, alustan rakenteisiin, kuormatilaan, lattiamattoihin, ohjaamon jalkatiloihin ja polkimiin sekä työväline- ja varustetiloihin.

Pesun ja huuhtelun jälkeen pintojen tulee kuivahtaa ennen desinfiointia.

”Puhdista huolellisesti ja desinfioi metsänhoitotyössä käyttämäsi vaatetus, jalkineet ja muut maaperän ja orgaanisen aineksen kanssa kosketuksissa olleet työvälineet maastossa käymisen jälkeen. Huolellisella puhdistuksella vältetään se, ettet vahingossa siirrä maaperää vaatetuksen tai työvälineiden mukana tartuntavyöhykkeen ulkopuolelle.”.

Desinfiointiin sopii esimerkiksi valmis desinfiointiaineliuos paineruiskussa. Desinfiointiin soveltuvat muun muassa natriumhypokloriittia (kloori) ja muita eläintautien torjuntaan rekisteröityjä desinfiointiaineita sisältävät tuotteet. Sähkölaitteet desinfioidaan syöpymisvaaran vuoksi ensisijaisesti alkoholipohjaisilla aineilla, Ruokavirasto neuvoo.

Lisää ohjeita löytyy Ruokaviraston sivuilta.