Lukijalta: Pienpuun energiakäyttöä verottamalla ei rakenneta huoltovarmuutta Pienpuu ei ole erikseen energiaksi kasvatettua puuta, vaan taimikonhoidon ja nuorten metsien harvennuksen väistämätön sivutuote, kirjoittaa Kauko Luodelahti.

Jaa Kuuntele

Harvennuspuuta energiaksi. Kuvituskuva. Kuva: Johannes Tervo

Mielipide | Energia Lukijalta Kauko Luodelahti

Suomi tarvitsee säästä riippumatonta hajautettua sähköntuotantoa. Samalla maaseutu tarvitsee työtä ja metsät hoitoa. Vastaus näihin on metsähoidon yhteydessä syntyvän pienpuun käyttö energiantuotannossa.

Ajatus energiapuun verotuksesta on myös huoltovarmuuden kannalta väärä. Pienpuu ei ole erikseen energiaksi kasvatettua puuta, vaan taimikonhoidon ja nuorten metsien harvennuksen väistämätön sivutuote. Nämä hoitotyöt on tehtävä joka tapauksessa, jotta metsät kasvavat hyvin, sitovat hiiltä mahdollisimman paljon ja tuottavat tulevaisuudessa laadukasta tukkipuuta.

Ilman mahdollisuutta käyttää pienpuuta moni hoitotyö jää tekemättä. Se heikentäisi metsien kuntoa ja pitkän aikavälin puuhuoltoa.

Bioenergiakritiikissä tämä sivuutetaan.

Metsänhoidon yhteydessä syntyvän pienpuun käyttö ei ole sama asia kuin energiaksi kaadetun puun poltto. Lyhyellä aikavälillä pienpuun hiili vapautuu ilmakehään joka tapauksessa – joko poltettaessa tai puun lahotessa metsään.

Energiakäytössä tästä hiilestä saadaan kuitenkin sähköä ja lämpöä, jolla korvataan fossiilisia polttoaineita ja tuontienergiaa. Lahoaminen ei tuota mitään.

Väite, että pienpuun energiakäyttö käyttö heikentäisi hiilinieluja, ohittaa metsänhoidon kokonaisvaikutuksen. Hoidetut metsät kasvavat nopeammin ja sitovat enemmän hiiltä pitkällä aikavälillä.

Jos pienpuun käyttöä rajoitetaan verotuksella, hoitotyöt vähenevät ja ilmastohyöty kääntyy tappioksi.

Huoltovarmuuden kannalta pienpuu on poikkeuksellisen vahva ratkaisu. Se on kotimaista, varastoitavaa ja käytettävissä silloin, kun sähköä eniten tarvitaan: tyyninä pakkasjaksoina, kun ei tuule ja aurinko ei paista.

Hajautetut CHP-laitokset tuottavat lämpöä ja sähköä, mikä kriisitilanteissa on elintärkeää.

Pienpuun korjuu, kuljetus ja energiakäyttö työllistävät haja-asutusalueilla ja pitävät rahavirrat kotimaassa. Se tukee alueellista elinvoimaa.

Hajautettu, pienpuulla tuotettu kotimainen säätävoima ei ole ongelma – se on osa ratkaisua.

Kauko Luodelahti

Juupajoki