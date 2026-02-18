Ympäristörikoksiin liittyvä lainsäädäntö lausunnoille – rikoslakiin tulossa muun muassa metsäkato- ja vieraslajirikos Lakiehdotukseen voi antaa lausuntoja maaliskuun loppuun saakka.

Jaa Kuuntele

Esityksessä ehdotetaan uusien rikosnimikkeiden, kuten metsäkatorikoksen, lisäämistä rikoslakiin. Kuvituskuva. Kuva: Sari Gustafsson

Metsä | Ympäristö Anni-Sofia Hoppi

Oikeusministeriö pyytää lausuntoja ympäristörikoksiin ja yhteisösakkoon liittyvän lainsäädännön muutosehdotuksista.

Esityksessä ehdotetaan muun muassa uusien rikosnimikkeiden lisäämistä rikoslakiin, rangaistusten ankaroittamista ja oikeushenkilöille määrättävän yhteisösakon rangaistusasteikon uudistamista.

Uusia rikosnimikkeitä olisivat esimerkiksi jäterikos, ilmakehän heikentäminen, ympäristöä vaarantavan tuotteen markkinoillesaattamisrikos, vieraslajirikos, ympäristön tuhoaminen sekä metsäkatorikos.

Lainsäädännön uudistamisen taustalla on EU:n ympäristörikosdirektiivi.

Lakiehdotuksessa metsäkatorikoksena rangaistavaa olisi tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta saattaa EU:n markkinoille tai viedä unionin markkinoilta muu kuin vähäinen määrä metsäkatoasetuksessa tarkoitettua hyödykettä tai tuotetta.

EU:n metsäkatoasetuksen alle kuuluvat nauta, kaakao, kahvi, öljypalmu, kumi, soija ja puu. Rikos olisi törkeä, jos hyödykkeiden tai tuotteiden määrä olisi erityisen suuri tai rikos tehtäisiin erityisen suunnitelmallisesti.

Vieraslajirikoksena rangaistavaa olisi tahallaan päästää ympäristöön, saattaa markkinoille, tuoda Euroopan unionin alueelle, pitää hallussaan, käyttää, vaihtaa, kasvattaa, viljellä tai kuljettaa unionista tai unionissa vieraslajiasetuksessa tai sen säännöksissä tarkoitettu haitallinen vieraslaji tai sallia tällaisen vieraslajin lisääntyminen.

Ehdotuksen mukaan yhteisösakon enimmäismäärää korotettaisiin huomattavasti ja sen määrä sidottaisiin osin yrityksen liikevaihtoon. Uusi perusasteikko olisi 2 000–3 000 000 euroa ja erittäin suuria oikeushenkilöitä koskeva asteikko 15 000–40 000 000 euroa.

Lainsäädännön uudistamisen taustalla on EU:n ympäristörikosdirektiivi. Sen tavoitteena on tehostaa ympäristönsuojelua rikosoikeudellisin keinoin ja yhtenäistää EU:n jäsenmaiden ympäristörikoksiin liittyvää lainsäädäntöä.

Hallituksen esitykseen lakimuutoksista voi antaa lausuntoja maaliskuun loppuun saakka lausuntopalvelussa.