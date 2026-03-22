Motissa kuin saimaannorppa: Suurjärvellä liikennöi enää muutama laiva Ukrainan sodan myötä Saimaalle jäi vain muutama laiva sisäiseen liikenteeseen.

Nina kuljetti tänäkin talvena puuta Savosta Lappeenrantaan. Kuva: Mikko Nikkinen

Mikko Nikkinen

Nina-laiva puskee jäistä ränniä pitkin Suur-Saimaalla Savonlinnasta UPM:n tehtaalle Kaukaalle. Lastina on noin 2 300 kuutiota puuta. Ukrainan sodan myötä Saimaalle jäi vain muutama laiva sisäiseen liikenteeseen.

Niitä avustavat Tyrsky ja Matari -hinaajat etupäässä puukuljetuksissa Varkaudesta, Joensuusta, Kuopiosta ja Savonlinnasta etelään. Tänä vuonna talviliikennöintikausi kesti poikkeuksellisen pitkään, aina 14. helmikuuta asti.

Ennen Saimaalta kulki kanavaa pitkin muutakin rahtiliikennettä ja aluksia avusti Saimaa -irtokeulalla varustettu murtaja. Se ja alukset siirtyivät heti sodan alettua pois Saimaalta ja nyt kanavassa ei ole ollut mitään ammattiliikennettä vuosikausiin varustamojen ja vakuutusyhtiöiden pelätessä oikukkaaksi osoittautunutta naapuria.

Mopro oy:n operoimat Nina ja Helga sekä apualukset ovat jääneet saimaannorpan tavoin mottiin järvelle, jossa on pitkät perinteet puunkuljetuksessa. Talviaikaan uitto ei tule kysymykseen, ja laivan kyydissä kulkee noin 45 rekka-autollista puuta kyydissä kerralla.

Saimaan kanavan kohtalo on iso kysymysmerkki. Sen sulkujen suurentamista suunniteltiin, mutta hanke haudattiin varsin nopeasti maailmantilanteen muututtua.