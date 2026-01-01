Seitsemän kansallispuistoa viettää 70-vuotisjuhlia tänä vuonna Kansallispuistot ovat nousseet pidetyimpien luonto- ja matkailukohteiden joukkoon.

Rokua on yksi niistä kansallispuistoista, joiden perustamisesta on kulunut 70 vuotta. Kuva: Pekka Fali

Seitsemän kansallispuistoa täyttää 70 vuotta vuonna 2026. Nämä puistot perustettiin luontoarvojen vuoksi 1956. Taustalla oli klassisen luonnonsuojelun ajatus siitä, että alkuperäistä luontoa tulee säilyttää tuleville sukupolville.

Retkeilypalveluja kansallispuistoihin alettiin tehdä suunnitelmallisesti vasta 1970-luvulla. Nyt kansallispuistot ovat nousseet yhdeksi Suomen rakastetuimmista luonto- ja matkailukohteista, kertoo Metsähallitus tiedotteessa.

Suomen kansallispuistojen perustamishistoria jakautuu vaiheisiin. Ensimmäiset perustettiin vuonna 1938 lähes 60 vuotta kestäneen julkisen keskustelun ja lakikiemuroiden jälkeen.

Kansallispuistojen perustamisen toinen aalto osui sodanjälkeisen niukkuuden keskelle. Kovan pakkastalven, yleislakon ja Urho Kekkosen presidentiksi tulon aikoihin perustettiin Liesjärven, Linnansaaren, Pyhä-Häkin, Petkeljärven, Rokuan, Oulangan ja Lemmenjoen kansallispuistot, jotka nyt siis täyttävät 70 vuotta.

Suomen kansallis- ja luonnonpuistojen perustamisen kolmas päävaihe oli vuonna 1982, kun perustettiin yksitoista uutta kansallispuistoa, pääosa Etelä- ja Keski-Suomeen. Myöhemmin on perustettu vielä 21 kansallispuistoa suojelemaan erämaita, soita, metsiä, meri-, saaristo- ja tunturiluontoa sekä kulttuurimaisemia eri puolille Suomea, uusimpina Hossan kansallispuisto vuonna 2017 ja Sallan kansallispuisto vuonna 2022.