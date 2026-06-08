Marjayhtiön ex-toimitusjohtajaa ja tämän liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta – käräjäoikeus antaa tuomionsa Syyttäjien mukaan uhrit joutuivat poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Lisäksi osa leireistä, joille uhrit majoitettiin, oli asuinkelvottomia.

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Syyttäjä vaatii yhtiön entiselle toimitusjohtajalle Jukka Kristolle vähintään viiden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. JOUNI PORSANGER / LEHTIKUVA.

Uutiset | Rikokset STT

Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa.

Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään 77 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään viiden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä.

Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen. Uhrit tulivat Suomeen heinäkuussa 2022, ja pian leirille saapumisen jälkeen heidän passinsa ja paluulentolippunsa kerättiin syyttäjien mukaan pois.

Uhrit joutuivat poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä, syyttäjät sanovat. Lisäksi osa leireistä, joille uhrit majoitettiin, oli syyttäjien mukaan asuinkelvottomia.

Haastehakemuksen mukaan uhrien matkakustannukset järjestelykuluineen olivat noin 1 355 euroa poimijaa kohti, ja uhrien täytyi rahoittaa järjestelykuluista itse lähes 300 euroa lainaamalla sukulaisilta tai ottamalla laina Kriston liikekumppanilta. Näin uhreille muodostui jo ennen Suomeen tuloa velkasuhde syytettyjen yhtiöihin, syyttäjät katsovat.

Syyttäjien mukaan syytetyt perivät uhreilta päivittäisiä kuluja ruuasta, autojen vuokrasta ja majoituksesta. Lisäksi kuluja veloitettiin muun muassa vyölaukusta, hyttyspäähineestä ja lapiosta. Syyttäjien mukaan näiden ostaminen oli pakollista.

Syyttäjät vaativat, että Kristo, nainen, Polarica sekä poimijoiden majoitustilat järjestänyt Kristo Invest Oy tuomitaan yhteisvastuullisesti menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä lähes 990 000 euroa siltä osin, kun sitä ei tuomita suoritettavaksi vahingonkorvauksena uhreille. Tämän lisäksi syyttäjät vaativat, että Polarica tuomitaan vähintään 300 000 euron yhteisösakkoon.