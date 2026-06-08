Karhun poikkeusluvat ovat haettavissa – metsästyksen toteutumisen edessä on vielä monta mutkaa Metsästäjäliitto pelkää, että nyt hakuun tulleista karhuluvista valitetaan eikä jahtiin päästä tänäkään syksynä.

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Nämä karhut kuvattiin syömässä Lieksalaisella pellolla. Kuva: Arto Hiltunen

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Suomen riistakeskuksen mukaan poronhoitoalueen ulkopuolelle karhun kannanhoidollista poikkeuslupaa voi hakea nyt Suomen riistakeskukselta 22. kesäkuuta mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriö haarukoi syksyn pyyntimääräksi 250–300 karhua. Metsästäjäliiton mukaan kyseinen lupamäärä ei riitä leikkaamaan edes kuluvan vuoden pentutuottoa.

Suomen riistakeskuksen tiedotteen mukaan korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tuore ratkaisu avaa mahdollisuuden pyynnin alkamiseen tietyin edellytyksin.

Metsästäjäliitto ennustaa kuitenkin tiedotteessaan, että haetuista luvista valitetaan ja metsästys jää toteutumatta. Liitto arvelee, että valittajat tekevät haetuista luvista valituksia uusin perustein, jolloin oikeus joutuu niitä jälleen tutkimaan.

Metsästäjäliiton mukaan karhun metsästys tulisikin toteuttaa kiintiömetsästyksenä, kuten eduskunta on ministeriöltä edellyttänyt.

”Poikkeusluvista voidaan valittaa. Niiden myötä hallinto-oikeus on laittanut suurpetoluvat systemaattisesti toimeenpanokieltoon. Säätäessään metsästyslaista joulukuussa eduskunta edellytti karhun ja ilveksen kiintiömetsästystä. Eduskunnan tahtotila ei nyt näyttäisi toteutuvan”, sanoo Metsästäjäliiton puheenjohtaja Petteri Lampinen tiedotteessa.

Lampinen muistuttaa, että KHO:n päätös olisi antanut hyvät oikeusperusteet hallinnon valmistelemille pyyntikiintiöille, mutta jostakin syystä tätä mahdollisuutta ei haluttu käyttää.

”Poikkeusluvista voidaan yhä valittaa.” Petteri Lampinen

Karhun metsästys on jäänyt välistä useana vuotena valitusten takia. Kuva: Lari Lievonen

Metsästäjäliitto kritisoi tiedotteessaan voimakkaasti myös sitä, että luvan hakijalta edellytetään juridisia taitoja joutuessaan ratkaisemaan, minkä päämäärän hän hakemukselleen asettaa, jotta se täyttäisi luontodirektiivin sekä Euroopan unionin tuomioistuimen että KHO:n oikeuskäytännön asettamat vaatimukset. Metsästäjäliiton mielestä juridinen perustelu kuuluu riistakeskukselle, ei metsästäjille.

Poikkeuslupa voidaan KHO:n mukaan myöntää luontodirektiivin 16 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella eli tarkoin valvotuissa oloissa tapahtuvaan, valikoivaan ja rajoitettuun tiettyjen yksilöiden pyydystämiseen tai tappamiseen vain silloin, jos on olemassa erityinen ongelma tai tilanne, johon on puututtava.

KHO:n aiemmin tekemä päätös koski Suomen riistakeskuksen myöntämiä poikkeuslupia 15 karhun tappamiselle Joensuun ja Enon riistanhoitoyhdistysten alueilla. KHO:n tarkastelemassa tapauksessa poikkeamiselle oli edellytykset, koska hakemusalueen karhukanta oli tihentynyt siinä määrin, ettei pelkästään vahinkoa tai turvallisuusuhkaa aiheuttavien yksittäisten karhujen poistaminen estänyt riittävästi ihmisten ja karhujen kohtaamisia.

KHO:n tarkastelemassa tapauksessa hakemusalueen karhukanta oli tihentynyt siinä määrin, ettei pelkästään vahinkoa tai turvallisuusuhkaa aiheuttavien yksittäisten karhujen poistaminen estänyt riittävästi ihmisten ja karhujen kohtaamisia.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että riistakeskuksen päätöksessä esitetyn selvityksen perusteella alueen karhukannan kasvun seurauksena karhujen esiintyminen asuinrakennusten pihapiirissä ja muuten asutuksen läheisyydessä sekä tästä aiheutuva ihmisten ja karhujen välisten kohtaamisten vaara oli poikkeuslupapäätöksessä tarkoitetulla alueella merkittävästi lisääntynyt.

Metsästäjäliiton mukaan yksittäisellä luvan hakijalla ei ole päivitettyä kannanhoitosuunnitelmaa käytössään, saati perusteita määrittää tihentymäalueita tai sitä, paljonko lupia tulisi hakea.

Metsästäjäliitto katsoo, että karhukanta on tihentynyt useissa maakunnissa. Karhun kannanhoidollista metsästystä tulisi toteuttaa ainakin Etelä- ja Pohjois-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Epäselvää Metsästäjäliiton mukaan näyttää olevan myös se, haetaanko lupia nyt turvallisuus- tai vahinkoperusteisesti vai kannanhoidollisin perustein. Turvallisuusperusteisiin lupiin on yleensä asetettu rajoituksia muun muassa menetelmien ja saaliin hyödyntämisen osalta, Lampinen muistuttaa.

Kannanhoidollista karhunmetsästystä ei ole ollut poikkeuslupien täytäntöönpanokieltojen takia lainkaan useampaan vuoteen poronhoitoalueen eteläpuoleisen Suomen alueella.

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