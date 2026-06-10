Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lukijoiden kuvat
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Pelit
Kaupallinen yhteistyö
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Hukkakaura saastuttanut lähes viidenneksen Suomen pelloista
Uutiset
|
St1:n Anttosen mukaan Mynämäen hiilineutraaliudessa ei ole kunnianhimoa – kunta ottaa kehuna
Nuorten metsien hoidossa riittää kirittävää – uudistamisissa vain pientä horjuntaa
Metsänomistajat arvostavat mahdollisuutta metsänhoitotöihin, mutta entistä harvemmat tarttuvat toimeen.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsänhoito
10.6.2026
06:00
Jarmo Palokallio
Artikkelin aiheet
metsänhoito
metsänomistajat
taimikonhoito
Metsäkeskus
Metsätutka
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Energia
|
Mitä järkeä Suomeen on rahdata polttopuuta ulkomailta? Klapiyrittäjä Juha Tuunanen on pöyristynyt kauppojen toiminnasta
Tilaajalle
2
Maanomistus
|
Onko vetyputken reitille jäävät maat pakko luovuttaa?
Tilaajalle
3
Puukauppa
|
Kenelle kuuluvat tien varteen jääneet puupinon tähteet?
Tilaajalle
4
Metsä
|
Päätehakkuu vain 30 vuoden jälkeen – uuden sukupolven rauduskoivu kasvaa entistä nopeammin
Tilaajalle
5
Koneet ja kulkuneuvot
|
Ensin oli hapertunut asuntovaunu – näin siitä kuoriutui komea rankakärry
Tilaajalle
6
Onnettomuudet
|
Yle: Tunnistettu liito-oravan elinympäristö jäi huomiotta avohakkuussa Luhangassa, maanomistajalle maksettavaa yli 30 000 euroa
7
Ympäristö
|
Mirja Koppo tarvitsee metsänsä hakkaamiseen 700 euron luvan Lappeenrannan kaupungilta: ”Hämärää kaavakikkailua”, hän ihmettelee
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Uusi STIHL ALLPRO -akkumallisto tarjoaa enemmän tehoa ja lyhyemmät latausajat
Koneviesti
|
Kokeilussa ollut Kranmanin itseliikkuva prosessori kevensi hakkuutyötä – käytön keskiössä ovat rutiinit ja maltillinen työskentelyvauhti
Tilaajalle
Koneviesti
|
Suomen metsäkeskus tarkasti puunkorjuun laatua – uudella menetelmällä tarkistetuista kohteista 94 prosenttia täytti vaatimukset