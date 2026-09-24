Puutiainen eli tutummin punkki nostattaa monen mielessä inhoa, sen levittämät taudit, punkkipihdit ja lahkeiden syynäämisen.

Punkki on kuitenkin osa luontoa, eikä vain ihmisen riesa, muistuttaa biologi ja väitöskirjatutkija Saija Vuorenmaa Jyväskylän yliopistosta.

”Luonnon kannalta puutiainen on aivan tavallinen osa lajien kirjoa”, hän toteaa tiedotteessa.

Ihmistä voi houkuttaa ajatus, että punkit katoaisivat maapallolta. Vuorenmaan ja hänen kollegansa Elli Liimataisen mukaan silloin voisi toki käydä niin, että punkkien välittämät taudit vähenisivät.

Luonnossa voisi ehkäpä liikkua kepeämmällä mielellä, mutta ekosysteemin mittakaavassa tilanne on heidän mukaan kuitenkin mutkikkaampi.

"Vaikka puutiainen ei ole millekään saalistajalle korvaamaton ravinnonlähde, silläkin on paikkansa ja itseisarvonsa osana luontoa", Liimatainen muistuttaa.

Punkkien häviäminen voisi Vuorenmaan mukaan myös tuoda luonnossa yllättäviäkin seurauksia, joita emme osaa ennakoida.

”Jos punkit yhtäkkiä pyyhittäisiin pois, vapautunut ekologinen lokero ei välttämättä jäisi tyhjäksi pitkäksi aikaa”, hän arvioi.

Loiset säätelevät ja tasapainottavat isäntäeläinpopulaatioita, joten tilalle voisi asettua jokin toinen laji vastaavine seurauksineen.

Punkki myös paljastaa tutkijoiden mukaan luonnon osasena paljon koko ympäristönsä tilasta. Se reagoi lämpötilan ja kosteuden muutoksiin, ja sen menestys riippuu pitkälti siitä, miten punkin isäntäeläimet kuten pikkunisäkkäät, linnut ja sorkkaeläimet voivat.

"Vaikka puutiainen ei ole millekään saalistajalle korvaamaton ravinnonlähde, silläkin on paikkansa ja itseisarvonsa osana luontoa." Elli Liimatainen

Vaikka punkit inhottaisivat, ei pelon kuitenkaan kannata Liimataisen mukaan antaa nakertaa omaa luontosuhdetta.

”Kun asianmukainen pukeutuminen ja punkkitarkastus tulevat rutiiniksi, metsään voi astua levollisin mielin”, hän opastaa.

"Metsän tarjoamat hyödyt terveydelle ja hyvinvoinnille ovat nimittäin huomattavasti mahdollisia riskejä suuremmat.”

Vuorenmaa ja Liimatainen ovat mukana perjantaina 25. syyskuuta Jyväskylässä Tutkijoiden yö -tapahtumassa, jossa he muun muassa kertovat, miltä näyttää punkin paikka luonnon ekosysteemissä.

Tutkijoiden yö on vuosittain järjestettävä euroopanlaajuinen tiedetapahtuma. Suomessa ohjelmatarjontaa on yhdeksällä eri paikkakunnalla.

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