Mondi Powerfluten kartonkitehdas Kuopiossa aikoo joko irtisanoa noin 40 työntekijää tai lomauttaa koko henkilöstönsä ensi vuoden aikana. Asiasta kertoo Savon Sanomat.
Tehtaalla on käynnissä muutosneuvottelut, jotka alkoivat lokakuun lopussa.
”Tehtaan globaali kilpailukyky on heikentynyt raaka-aineiden hintojen, yleisen kustannustason ja maailmankaupan epävarmuuden vuoksi, mikä on vähentänyt tuotteidemme kysyntää”, Savon Sanomien haastattelema toimitusjohtaja Vesa Simola toteaa.
Mondin Kuopion kartonkitehdas työllistää 230–250 henkilöä.
Yhtiö sai viime vuonna päätökseen 125 miljoonan euron investoinnin, joka paransi kartonkitehtaan tehokkuutta.
