Ministeri Multala: Metsätuotteet pitäisi nähdä ilmastoratkaisunaMetsiä pitäisi hyödyntää korkeaa arvonlisää tuottavien uusien biotuotteiden ja hiilen talteenoton perustana, Sari Multala linjaa.
Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan (kok.) mukaan suomalainen metsäkeskustelu on ajautunut tilanteeseen, jossa metsät nähdään liian usein ilmasto-ongelmana, eikä osana ratkaisua.
Hänestä ilmastopolitiikan tärkein tehtävä on fossiilisten päästöjen vähentäminen, samalla kun metsiä hyödynnetään entistä korkeampaa arvonlisää tuottavien uusien biotuotteiden, hiilen talteenoton ja puhtaiden investointien perustana.
”Hallitus ei valmistele hakkuurajoituksia, vaan uskoo metsien kasvun vahvistamiseen, teknologisiin innovaatioihin ja aktiiviseen EU-vaikuttamiseen”, ministeri linjaa Audiomedian haastattelussa.
Multala on pannut merkille, että metsistä käytävään keskusteluun liittyy voimakkaita tunteita.
”Liian usein mielipiteet rakentuvat enemmän huolien, mielikuvien ja pelkojen kuin tutkittujen faktojen varaan. Tämä on ongelmallista, koska metsät ovat sekä talouden että hyvinvoinnin perusta.”
Suomessa keskustelu on Multalan mukaan painottunut poikkeuksellisen voimakkaasti metsien hiilinieluihin, kun kansainvälisesti ilmastokeskustelu painottaa päästöjen vähentämistä.
Multala kannustaa metsäteollisuutta uusiin investointeihin. Hänestä esimerkiksi puuhun sitoutuneen biogeenisen hiilidioksidin talteenotto on tulevaisuuden tärkeimpiä mahdollisuuksia. Biogeenisestä hiilestä voidaan valmistaa polttoaineita. Tutkimus- ja kehittämispanostuksista ei hänen mukaansa saa tinkiä, vaikka julkinen talous on tiukalla.
Myös puurakentamisen merkitys kasvaa tulevina vuosina rakentamisen elinkaaripäästöjen kiristyvien vaatimusten myötä, ministeri muistuttaa.Juttu perustuu Audiomedian kiertoartikkeliin, jonka tuottamista on rahoittanut Metsämiesten säätiö.Artikkelin aiheet
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