Osuuskunta löysi Ivalojoesta uuden raakkuesiintymänIvalojoen valuma-alueelta on löytynyt uusi, aiemmin tuntematon elinvoimainen raakkupopulaatio.
Osuuskunta Lumimuutos on kenttätutkimuksissaan löytänyt uuden raakku- eli jokihelmisimpukkapopulaation loppukesällä 2025.
Yhteensä joesta inventointiin 735 raakkua, mutta kokonaispopulaatiota voidaan pitää suurempana, osuuskunta kertoo tiedotteessa.
Populaation ovat vahvistaneet vastuuviranomaiset Metsähallituksesta ja Lapin ely-keskuksesta. Alkusyksystä raakkututkijat inventoivat koko joen.
Viranomaisohjeiden mukaisesti raakkujen tarkkaa sijaintia ei paljasteta tässä vaiheessa.
Lumimuutos pitää raakkuesiintymää erittäin merkittävänä. Se on ainoa Suomen puolella tiedossa oleva raakkukanta Paatsjoen vesistössä, johon Ivalojoki kuuluu. Sen vuoksi kyseisen populaation olemassaolon turvaaminen on tärkeää ja kiireellistä, osuuskunta painottaa.
Raakkuesiintymän löysivät Lumimuutoksen luontoasiantuntijat saamelaisten kotiseutualueen ennallistamistyöhön liittyvissä kenttätutkimuksissaan.
Osuuskunta Lumimuutos ennallistaa luonnonelinympäristöjä osana Elpyvä maisema-ohjelmaansa, jossa se keskittyy muun muassa Saamenmaan vesistöihin ja luontokohteisiin.Artikkelin aiheet
