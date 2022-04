Kuutti löytyi metsästä Kokkolassa – vastaavia tapauksia ollut tällä viikolla useita Kuutteja on löytynyt metsien lisäksi omakotitaloalueelta ja Kälviän keskustasta, josta on matkaa rannikolle useita kilometrejä.

Maaliskuussa 2018 kuutti ajautui Helsingin Eiranrannalle. Pelastuslaitos kävi työntämässä kuutin takaisin mereen, mutta se kipusi samantien takaisin rannalle. Lehtikuva / Jussi Nukari.

Kokkolassa Keski-Pohjanmaalla pelastettiin tänä aamuna hylkeenpoikanen metsästä, Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos kertoo. Pelastuslaitos oli saanut hieman ennen aamuseitsemää ilmoituksen Rantatiellä liikkuneesta kuutista. Pelastuslaitos löysi eläimen lopulta tien viereisestä metsästä ja palautti sen mereen.

Kokkola sijaitsee Pohjanlahden rannikolla. Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että maakunnassa on kuluneella viikolla ollut lukuisia vastaavia pelastustehtäviä. Kuutteja on löytynyt metsien lisäksi omakotitaloalueelta ja Kälviän keskustasta, josta on matkaa rannikolle useita kilometrejä. Pelastuslaitokselta ei osattu varmaksi sanoa, mikä on saanut kuutit liikkeelle.