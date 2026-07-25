Hiiltyneestä kolosta kurkistaa elämää – Näin palo parantaa kasvuolosuhteita Palaneessa maastossa kasvupaikka parantuu monella tavalla.

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Palaneessa maastossa kasvupaikka parantuu monella tavalla. Kuva: Mikko Nikkinen

Metsä | Metsä Mikko Nikkinen

Metsäpalosta on vierähtänyt aikaa vain tovi, mutta jotain uutta on jo näkyvissä. Itsepintainen taimi on löytänyt kasvupaikkansa hiiltyneen kannon kolosta ja kurkottaa kohti korkeuksia.

Ehkä sillä ei ole kasvupaikassaan parhaita menestymisen mahdollisuuksia, mutta annetaan kuitenkin taimen yrittää. Sen aluillaan oleva tarina kertoo juuri kulotuksen kiertokulusta.

Palaneessa maastossa kasvupaikka parantuu monella tavalla. Kulotus polttaa hakkuutähteet ja osan humuskerroksesta. Näin ravinne- ja lämpöolot paranevat, ravinteita vapautuu ja siementen itäminen helpottuu.

Esimerkiksi paahderinneympäristöissä tulella saadaan aikaiseksi elinympäristöjä lajeille, jotka muuten eivät sitä saisi. Lajistojen palauttaminen ja uudistamisen tukeminen on mahdollista kulottamalla.

Tulen kanssa maastossa toimiminen vaatii suunnitelmallisuutta ja oikeat olosuhteet.

Tiesitkö, että kulotus tehdään juuri silloin, kun on metsäpalovaroitus? Silloin maasto on riittävän kuivaa poltettavaksi.