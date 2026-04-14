Jos tuli karkaa roskien poltosta naapurin autotalliin tai metsään – kuka maksaa? Maastopalovaroituksen aikana avotulen teko on ehdottomasti kielletty maastopalojen riskin vuoksi.

Kuvassa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen järjestämä maastopaloharjoitus keväällä 2025. Kuva: Petteri Kivimäki

Tuure Kiviranta

Maastopaloja on viime päivinä ollut monilla paikkakunnilla.

Kuka on vastuussa, jos tuli pääsee roskien tai risujen poltosta leviämään naapurin tontille ja pahimmillaan aiheuttamaan rakennus- tai metsäpalon naapurin maalla?

”Lähtökohtaisesti tulen sytyttäjä vastaa vahingoista”, sanoo korvauspäällikkö Matti Karimäki Lähi-Tapiolasta.

Taustalla on vahingonkorvauslaki.

Jos tulen sytyttäjällä on vastuuvakuutus, voi se korvata naapurille aiheutuneet vahingot.

Jos sytyttäjällä ei ole vakuutusta, voi vahingonkärsijän oma vakuutus korvata vahinkoja. Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö voi lähteä perimään sytyttäjältä korvausta, jos vahinko on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella.

Jos kummallakaan ei ole vakuutusta, silloin aiheuttaja eli tulen sytyttänyt korvaa vahingot.

Vakuutusyhtiöissä korvaukset katsotaan tapauskohtaisesti. Jos esimerkiksi tulen on tehnyt maastopalovaroituksen aikana, jolloin avotulen teko on kiellettyä, vakuutusyhtiö selvittää onko kyseessä ollut törkeä huolimattomuus.

Jos tilanteessa olisi törkeä huolimattomuus, vakuutuskorvausta voidaan vähentää.

Yleensä ottaen nuotioiden ja roskienpolton leviämistapauksissa vakuutusyhtiöt tarkastelevat onko kyseessä ollut huolimattomuutta.

”Yleensä tällaisissa tapauksissa huolimattomuus on siinä, että ei ole kyennyt hallitsemaan sytyttämäänsä tulta”, Karimäki toteaa.

Vahingon selvittelyn yhteydessä selvitetään muun muassa tulentekopaikkaa, onko maasto ollut kuivaa, oliko kuinka tuulista tai onko rakennuksia lähellä.

Kovin usein viime vuosina ei ole ollut tällaisia tapauksia, joissa risujen tai roskien poltosta tuli olisi levinnyt toisen maanomistajan alueelle, Karimäki sanoo.

”Pieniä metsäpaloja on ollut ja esimerkiksi latoja on palanut.”

Hän muistuttaa, että risujen polttaminen on riskialtista ja se voi aiheuttaa suuriakin vahinkoja.

Tärkeintä on tulentekopaikan valinta eli ennakoinnilla välttää vahingot. Lisäksi täytyy muistaa jälkivartiointi.

Ajoittain sattuu tapauksia, joissa tulen on ajateltu jo sammuneen, mutta se on lähtenyt uudestaan valloilleen ihmisten jo poistuttua paikalta.

Maastopalovaroituksen aikana avotulen teko on ehdottomasti kielletty maastopalojen riskin vuoksi. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä suuressa osassa maata.