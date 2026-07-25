Ruotsin Metsähallitukselle 20 miljoonan myrskyrahat – näin ne käytetään Muun muassa Ruotsin ”Hanneksen” tuhojen korjaamiseen suunnatut rahat käytetään vuonna 2026.

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Johannes-myrkyn kaataneen joulukuun lopussa Ruotsissa lähes 11 miljoonaa kuutiometriä metsää. Kuvassa Suomessa Hanneksena tunnetun myrskyn aikaansaannoksia. Kuva: Kimmo Haimi

Metsä | Metsänhoito Henna Lääveri

Ruotsin hallitus päätti kevään lisäbudjetissa myöntää Skogsstyrelsenille eli Ruotsin metsähallitukselle 20 miljoonan kruunun tilapäisen lisämäärärahan myrskytuhojen korjaamiseen.

Potti on euroissa noin 1,8 miljoonaa.

Johannes-myrsky ja Anna-lumimyrsky aiheuttivat vuodenvaihteessa laajoja vahinkoja Keski- ja Pohjois-Ruotsissa.

Johanneksen arvioidaan kaataneen 27.–28. joulukuuta 2025 lähes 11 miljoonaa kuutiometriä metsää. Kyseessä on sama myrsky, joka Suomessa tunnettiin Hannes-nimellä.

Anna-myrskyn kohdalla haasteena oli sen puhaltama lumi, joka sekoitti liikenteen eri puolella Ruotsia tammikuun alussa.

Ruotsalaimedia SVT:n meteorologi Tora Tomasdottir piti hyvin epätavallisena kahden niin erilaisen myrskyn esiintymistä peräkkäin.

”Anna ja Johannes ovat täysin erilaisia, he eivät ole edes sukua toisilleen”, hän totesi Anna-myrskystä varoittavassa jutussa.

Johanneksen arvioidaan kaataneen 27.–28. joulukuuta 2025 lähes 11 miljoonaa kuutiometriä metsää. Kyseessä on sama myrsky, joka Suomessa tunnettiin Hannes-nimellä.

Myrskyrahat käytetään vuonna 2026. Metsähallitus aikoo toteuttaa yhteensä noin kymmenen aloitetta.

Näihin kuuluu sekä operatiivisia toimenpiteitä nykyisten vahinkojen hallitsemiseksi että pidemmän aikavälin valmiuksien kehittämishankkeita.

”Jatkamme intensiivistä työtä myrskytuhojen vaikutusten rajoittamiseksi metsille ja metsänomistajille ja käytämme rahat myös oman ja metsätalouden valmiuden vahvistamiseen ja uusien myrskyjen aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseen”, kertoo Ruotsin metsähallituksen pääjohtaja Staffan Norin.

20 miljoonan kruunun potilla on Metsähallituksen mukaan tarkoitus muun muassa kehittää yhteistyössä Skogforskin kanssa tietoa ja dataa kansallista toimintasuunnitelmaa varten, jonka tavoitteena on parantaa maan metsäteitä.

Lisäksi rahoilla kehitetään digitaalisia valmiuksia metsävahinkojen havaitsemiseksi myrskyn jälkeen, tehostetaan metsänomistajille tarjottavaa neuvontaa myrskytuhojen suhteen ja laajennetaan kirjanpainajaparveilun seurantaa.

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