Uudet drooni- ja laserkeilauspohjaiset kaukokartoitusmenetelmät mahdollistavat tarkan ja entistä tehokkaamman puun tason tiedon tuottamisen.

Väitös: Yksittäisistä puista voi saada tietoja entistä tehokkaammin ilman maastomittauksia

Väitöstutkimuksessa kehitettiin uusia drooni- ja laserkeilauspohjaisia kaukokartoitusmenetelmiä metsien mittaamiseen. Kuvituskuva drone-lennokista.

Väitöstutkimuksessa kehitettiin uusia drooni- ja laserkeilauspohjaisia kaukokartoitusmenetelmiä metsien mittaamiseen. Kuvituskuva drone-lennokista. Kuva: Kimmo Haimi

Tuore väitöskirjatutkimus valottaa uusia kaukokartoitusmenetelmiä yksittäisen puun tason tiedon tuottamiseen.

Väitöskirjatutkija Olli Nevalaisen mukaan kehitettyjen menetelmien avulla voidaan arvioida hiilensidonnan vaihtelua yksittäisen puun eri osissa sekä metsävaratietoja entistä tehokkaammin.

Uudet drooni- ja laserkeilauspohjaisia kaukokartoitusmenetelmät mahdollistavat tarkan ja entistä tehokkaamman puun tason tiedon tuottamisen ilman maastomittauksia.

Tutkimuksessa käytettiin yhtä maailman ensimmäisistä useaa aallonpituutta mittaavaa laserkeilainta.

Kun tavalliset laserkeilaimet mittaavat kohteesta heijastuvaa säteilyä vain yhdellä aallonpituudella, uusi laserkeilain mahdollistaa kohteiden mittaamisen usealla eri valon aallonpituudella.

Kohteiden ominaisuuksia voidaankin nyt arvioida kolmiulotteisesti.

Uudet drooni- ja laserkeilauspohjaisia kaukokartoitusmenetelmät mahdollistavat tarkan ja entistä tehokkaamman puun tason tiedon tuottamisen ilman maastomittauksia.

Tutkimuksissa pystyttiin havaitsemaan lehtivihreän määrän vaihtelu, joka kertoo puun terveydestä ja yhteyttämiskyvystä, ja tuottamaan kolmiulotteisia karttoja lehtivihreän jakautumisesta puun latvuksessa.

Tämä lisäksi tutkimuksessa kehitettiin automaattisia menetelmiä drooneista kerätylle kaukokartoitusaineistolle yksittäisten puiden tunnistamiseen ja luokitteluun.

Menetelmiä kehitettiin myös sekä tavanomaisten metsävaratunnusten, kuten puun pituuden, rungon läpimitan ja tilavuuden arviointiin puu- ja metsikkötasolla.

Nevalaisen mukaan metsillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä.

”Puutason tietoa metsistä tarvitaan ilmastotutkimuksessa ja -politiikassa, metsätaloudessa sekä metsien tarkkojen digitaalisten mallien, eli digitaalisten kaksosten rakentamisessa”, hän kertoo tiedotteessa.

”Droonipohjaiset laserkeilaimet ja spektrikamerat tulevat yleistymään entisestään.”

Nevalaisen väitöskirja näyttää ensimmäisiä tuloksia, joita tällaisella aineistolla voidaan saavuttaa. Se antaa tietoa tulevaisuuden kaukokartoitussensorien ja -menetelmien kehitykselle.

Nevalaisen väitöskirja tarkastetaan perjantaina 14. elokuuta Aalto-yliopistossa.

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