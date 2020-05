Matkailu- ja ravintola-alan karu arvio: Vain 9 prosenttia yrityksistä toimii kannattavasti puolen vuoden kuluttua

Tähän mennessä lomautuksiin on joutunut turvautumaan jopa 90 prosenttia alan yrityksistä.

Lari Lievonen

Matkailu- ja ravintola-ala edellyttää, että valtion tukitoimien on kohdistuttava tasapuolisesti erikokoisiin yrityksiin.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n jäsenyrityksilleen tekemä kysely kertoo karua kieltä matkailu- ja ravintola-alan yritysten tilanteessa koronakriisin ja julkisen vallan päättämien liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten sekä ravintoloiden sulkemisen jäljiltä. Sen mukaan vain yhdeksän prosenttia alan yrityksistä arvioi, että ne toimivat kannattavasti puolen vuoden kuluttua.

Jopa 15 prosenttia yrityksistä arvioi olevansa puolen vuoden kuluttua konkurssiuhan alla. 74 prosenttia taas oli sitä mieltä, että yritys tavoittelee silloin kannattavuutta sopeutustoimien jälkeen.

Valtaosalla yrityksistä käyttökate on kyselyn mukaan huhtikuussa romahtanut 80–100 prosenttia tavallisesta tasosta.

Yritysten yleisin tapa yrittää sopeutua tilanteeseen on mukaan ollut lomautukset. Niihin on joutunut turvautumaa kyselyn mukaan 90 prosenttia yrityksistä.

MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi huomauttaa, että matkailu- ja ravintola-ala valmistautuu tulevaan kesään heikoista taloudellisista lähtökohdista.

"Ulkomaalaisia asiakkaita ei ole tulevana kesänä. Tämän takia kotimaan matkailulla tulee olemaan ainakin tämän vuoden loppuun asti ratkaiseva merkitys siinä, miten toimialan yritykset selviävät ja voidaanko konkurssit ja massatyöttömyys välttää", Lappi sanoo tiedotteessa.

Matkailu- ja ravintola-ala edellyttää, että valtion tukitoimien on kohdistuttava tasapuolisesti erikokoisiin yrityksiin. Alan edunvalvoja huomauttaa, että monella matkailupaikkakunnalla suurempien veturiyritysten menestyminen on elintärkeää alueen pienemmille yrityksille.

"Matkailu- ja ravintola-alan verojalanjälki vuodessa on yli 2,6 miljardia euroa. Toimiala työllistää 140 000 henkilöä. Matkailuviennin arvo on noin 5 miljardia euroa. Toimialan merkitys on erittäin suuri myös monessa rakennemuutoksen kourissa olevassa kunnassa", Timo Lappi toteaa

MaRan 11.–13.5.2020 tehtyyn jäsenkyselyyn vastasi 692 jäsenyritystä, joilla on yhteensä useita tuhansia ravintoloita, hotelleja, kylpylöitä, hiihtokeskuksia, ohjelmapalvelu- ja seikkailuyrityksiä, kongressikeskuksia ja messuja, keilahalleja, huvipuistoja ja liikenneasemia.

