Ruokavirastolla on ollut tieto Lidlin jauhelihaerän salmonellasta mutta virasto ei tiedottanut löydöstä – edes takaisinvetoilmoitusta ei olisi ollut pakko tehdä

Eija Mansikkamäki

Ruokavirasto julkaisee sivuillaan tietoja yritysten ilmoittamista takaisinvedoista. MT uutisoi tiistai-iltana ilmoituksesta, jonka mukaan maahantuoja on löytänyt salmonellaa Lidlissä myytävistä Farmers Favourites -jauhelihapakkauksista.

Miksi tästä salmonellalöydöstä ei ollut Ruokaviraston sivuilla mainintaa?

Vastuussa takaisinvedoista ilmoittamisesta ovat niitä valmistavat, maahantuovat tai myyvät yritykset, ei viranomainen, perustelee ylitarkastaja Mika Varjonen Ruokavirastosta.

Ruokavirasto kuitenkin julkaisee harkinnan mukaan tietoja sellaisista takaisinvedoista, joiden se katsoo olevan kuluttajan näkökulmasta merkittäviä.

"Tässäkin tapauksessa me Ruokavirastossa mietimme, pitäisikö meidän tiedottaa tämän jauhelihaerän takaisinvedosta", Varjonen kertoo.

"Päädyimme kuitenkin siihen, että maahantuoja on itse tiedottanut siitä jo hyvin näkyvästi. Toisekseen kyseisen jauhelihaerän viimeinen käyttöpäivä -päiväys on ollut jo kaksi viikkoa sitten. Sitä ei siis voi olla enää kaupoissa myynnissä."

Kun jauhelihaerä on jo poistunut kaupoista tuotteeseen merkitys viimeisen käyttöpäivän mentyä, yrityksen ei olisi enää tarvinnut välttämättä tehdä takaisinvetoilmoitusta. Varjosen mukaan on kuitenkin hyvä, että näin on toimittu.

"Toinen näistä myyntieristä on kuitenkin aika iso eli kilon pakkaus, joten moni on voinut sen pakastaa."

Myös ilmoituksesta käy selvästi ilmi, että se on suunnattu kyseistä jauhelihaerää pakastaneille kuluttajille.

"Jos me viranomaisena olisimme julkaisseet tiedon tästä tapauksesta, joutuisimme jatkossa julkaisemaan samoilla perusteilla toimiessamme käytännössä lähes kaikki takaisinvedot. Melkein kaikki tuoretuotteethan voi pakastaa."

Miten voi olla mahdollista, että takaisinvedosta kerrotaan vasta kaksi viikkoa viimeisen käyttöpäivän jälkeen eli siinä vaiheessa, kun valtaosa tuote-erästä on ostettu ja käytetty?

Varjosen mukaan tuoretuotteiden kohdalla tämä on väistämätöntä: omavalvonnassa otetun näytteen analysointi vie aikaa. Kun tuoretuotteiden, tässä tapauksessa jauhelihan, myyntiaika on lyhyt, tulokset voivat valmistua vasta viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

"Omavalvonta ei silti ole turhaa työtä, sillä tällaisista tilanteista maahantuojat ja keskusliikkeet voivat informoida tuotteen valmistajaa, joka näin pystyy parantamaan omia prosessejaan", Varjonen korostaa.

"Tässä mielessä valvonnassa tehdyllä havainnolla on hyvinkin suuri arvo."

Lue lisää:

Lidlin jauhelihaerä vedetään takaisin salmonellan takia — pyydetään hävittämään tuote tai käyttämään se hyvin kypsennettynä

Lidl salmonellatapauksista: "Luottamus on vakavasti koetuksella"

Lidlin tuontijauhelihasta löytyi taas salmonellaa – yhteistyö tanskalaisen lihakonsernin kanssa päättyy

Elintarvikkeiden takaisinvedot lisääntyneet – salmonellaa löytyi lähinnä ulkomaisesta lihasta

Lidliltä uusi pohjanoteeraus: Tällä kertaa markkinoi saksalaista makkaraa Hyvää Suomesta -merkin kanssa — "Pahoittelemme tapahtunutta"