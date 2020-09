Luulitko, että kasvikset täyttävät kuitutarpeesi? Silloin päivässä pitäisi syödä ainakin 25 porkkanaa tai 12 omenaa

Suositusten mukaan naisten tulisi syödä kuusi ja miesten yhdeksän annosta viljatuotteita päivässä. Yksi annos on pala leipää, puoli lautasellista puuroa tai yksi desilitra pastaa tai ohraa.

Kuudesta palasta täysjyväleipää saa 24 grammaa kuitua, kun päivittäinen suositus on 25–35 grammaa kuitua henkeä kohti.

"Jos syö aamiaisella lautasellisen puuroa ja palan leipää, saa jo 8 grammaa kuitua. Lounaalla täysjyväpastaa ja näkkäri, välipalaksi 1–2 palaa hyvää täysjyväleipää ja päivällisellä ohrahelmiä, niin päivän kuitutarve täyttyy", havainnollistaa Leipätiedotuksen toiminnanjohtaja Kaisa Mensonen.

Mensonen huomauttaa, että jos luulee saavansa kaikki kuidut kasviksista, sekasalaattia saa syödä kolme kiloa päivässä. "Leipä on kuidun lähteenä ehdoton."

Suomalaiset eivät keskimäärin saa ravinnostaan tarpeeksi kuituja, ja siitä seuraa monenlaisia suolisto- ynnä muita vaivoja. Kuitupitoisella ruualla on useita terveysvaikutuksia, ja viljatuotteiden mukana tulee muutakin hyvää: energiaa, hiilihydraatteja, proteiineja, vähän pehmeää rasvaa, kivennäisaineita, hivenaineita ja vitamiineja.

"Kivennäisaineet hoitavat hermostoa, lihaksia, kynsiä, hiuksia. Kuidut parantavat suoliston hyvinvointia ja suojaavat suolistosyövältä. Ne tasaavat verensokerin vaihtelua aterian jälkeen, edistävät sydänterveyttä ja auttavat painonhallinnassa. Lisäksi kauran ja ohran beetaglukaani-kuitu alentaa kolesterolia", Mensonen luettelee täysjyväviljan hyviä vaikutuksia.

Syyskuun toinen viikko on nimetty Leipäviikoksi. Tänä vuonna teemana ovat kuidut.

"Eri viljoissa on erilaisia kuituja. Jos leivässä on vähintään kuusi grammaa kuitua sataa grammaan kohti, sitä saa sanoa runsaskuituiseksi, ja jos vähintään 3 grammaa, sitä saa sanoa kuidun lähteeksi. On tosi vähän leipiä, joissa kuitua on alle 3 grammaa, ehkä vain jotkut valkoiset patongit", Mensonen opastaa.

Leipätiedotuksen kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaisten suosikkileipä on ruisleipä, mutta kauraleipä on noussut haastamaan sitä.

"Markkinoille on tullut paljon upeita kauratuotteita, ja kauran terveellisyys on uponnut suomalaisiin", Mensonen toteaa.

Valtaosa suomalaisista syö leipää joka päivä, mutta välipalaksi ja ruuan kanssa vähemmän kuin ennen. Syyksi Mensonen luettelee painonhallinnan, vatsavaivat ja muut ruokavaliomuutokset.

"Jotkut saavat oireita ruisleivästä, mutta on kiva, että herkkävatsaisille on vaihtoehtoja."

Osa on vähentänyt vehnäleivän käyttöä terveyssyistä. Mensonen muistuttaa, että vehnäleipä on hyvä vaihtoehto, jos se on täysjyväviljaa.

