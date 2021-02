Kokkitutkimus rohkaisee: tärkein trendi on kotimaisten raaka-aineiden arvostuksen kasvu

Kokit uskovat, että erilaisten kasviruokavalioiden suosio kasvaa, mutta liharuokia halutaan silti jatkossakin.

Vaikka suomalaisista raaka-aineista valmistetut ruuat ovat nousussa ruokalistoilla, niin makuja rikastetaan muiden maiden keittiöiden mausteilla. Erityisesti aasialainen keittiö kasvattaa suosiotaan, arvioivat keittiöalan ammattilaiset.

Ammattilaiset näkevät tulevaisuuden haasteena erilaisten ruokavalioiden kirjon, kun kasvussa ovat monet kasvisruokavaliot, vegaanisuus, fleksaus ja punaista lihaa karttava syöminen.

Vaikeusastetta lisäävät yksilölliset ja terveydelliset ruokavaliot, kuten gluteeniton, maidoton, laktoositon, proteiinipitoinen, vähärasvainen tai -sokerinen, suolaton, vähähiilihydraattinen ja fodmap-ruokavalio. Näiden määrä kasvaa koko ajan.

Kasvisruuan suosion noususta huolimatta suurin osa keittiöammattilaisista uskoo, että ihmiset tulevat aina haluamaan liharuokia. Punainen liha vaihtuu vain entistä useammin broilerin, kalkkunan, lampaan tai riistan lihaan.

Sekä julkisissa ruokapalveluissa että yksityisissä ravintoloissa lihatuotteiden tärkeimmät valintakriteerit ovat kotimaisuus, tilajäljitettävyys ja vastuullinen ruuantuotanto.

"Kotimaisuuden arvostus on selvästi korostunut Horeca-alan toimintaa haastaneen koronakriisin aikana", toteaa Atrian Food Servicen myyntijohtaja Kim Westerling. Hänen mukaansa on kuitenkin vaikea arvioida, näkyykö arvostus myyntiluvuissa, koska korona on samaan aikaan rajoittanut ravintoloiden toimintaa.

Atrian Taloustutkimuksella teettämässä Kokkibarometrissä selvitettiin keittiöammattilaisten ajatuksia ruokatrendeistä, raaka-aineista ja vastuullisuudesta. Tutkimukseen vastasi viime lokakuussa 515 alan ammattilaista.

