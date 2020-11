Ruokakaupoissa näkyvät nyt nämä kolme vahvaa trendiä – S-ryhmä avaa myyntilukujaan

Lauri Mannermaa

”Monille kotimaisuus merkitsee luotettavuutta niin tuotteen laadun kuin alkuperänkin osalta. Tämä kulkee käsi kädessä hyvinvointi- ja vastuullisuustrendin kanssa, sillä kuluttajat haluavat tehdä entistä tietoisempia valintoja itsensä ja ympäristön puolesta”, kuvailee Katja Tapio.

S-ryhmän ruokakauppojen tämän vuoden myyntilukujen perusteella nousussa on kolme vahvaa trendiä, analysoivat S-ryhmän valikoimajohtajat Katja Tapio ja Antti Oksa.

Kotimaisten elintarvikkeiden myynti on noussut koronan myötä. S-ryhmän ruokakaupoissa myydyistä elintarvikkeista 80 prosenttia on valmistettu kotimaassa. 96 prosenttia ostaa lähiruokaa ruokakaupoista. Taloustutkimuksen Suomi Syö -tutkimuksen mukaan lähiruuan ostaminen ruokakaupoista on kahdeksassa vuodessa kasvanut kuusi prosenttia.

Vastuullisuudesta kertoo S-ryhmän mukaan kotimaisen kalan, kasviproteiinien ja vegaanisten tuotteiden myynnin kasvu. Tuorekalojen suosio on kasvanut viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun viidenneksen.

Kasvipohjaisten ruokajuomien myynti on kasvanut tammi-syyskuussa yli viidenneksen edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Näistä kaurajuomia on 80 prosenttia.

Hyvinvointi- ja terveellisyystrendi näkyy juomissa: sokerittomien virvoitusjuomien suosio kasvaa ja on jo yli puolet Pirkanmaalla, pääkaupunkiseudulla ja Pohjois-Savossa. Alkoholittomien oluiden litramyynti on kolminkertaistunut vuodesta 2012. Se on yli kaksi prosenttia oluiden kokonaismyynnistä S-ryhmien ruokakaupoissa. Kasvua johtaa Uusimaa.

Ruuasta etsitään myös elämyksellisyyttä, mutta nyt se näkyy erilaisena kuin vuosi sitten: kodeissa kokataan ja leivotaan paljon ja koteihin haetaan ravintolatasoista ruokaa, kuten sushia. Suhshin myynti on kymmenkertaistunut S-ryhmän ruokakaupoissa kuluneen vuoden aikana.

Ruokaostoksissa ilmenee edelleen alueellisia eroja. Pääkaupunkiseutu ja isot kaupungit, kuten Tampere, Turku ja Jyväskylä, vetävät vegetrendiä. Vegaanisia tuotteita myydään pääkaupunkiseudulla puolet enemmän kuin Suomessa keskimäärin.

Vaikka lohta myydään yhä ylivoimaisesti eniten, niin kotimaisen kalan myynti kasvaa myös. Viime vuoteen verrattuna silakan myynti kasvoi noin 11 prosenttia ja siian noin 31 Prosenttia.

Savo on muikkualuetta ja toisena kirii Etelä-Karjala. Kuhaa suositaan Kanta- ja Päijät-Hämeessä, ahventa Rauman alueella, silakkaa Satakunnassa ja siikaa pääkaupunkiseudulla.

Antti Oksa ennustaa, että kotimaisen kalan myynti kasvaa edelleen, sillä se tukee kaikkia kolmea trendiä. "Nyt pitäisi kysyä, kuka johtaa särkikalojen vallankumousta ja tekee Rostis-hittituotteen tapaan särkikset. Vai keksiikö joku silakan uusiksi?"

Korona-aika on pönkittänyt myös perunan myyntiä: sitä on ostettu S-kaupoista kahdeksan prosenttia enemmän tänä vuonna. Suosiota siivittävät perunan ilmastoystävällisyys ja uutuudet, kuten Frex-peruna.

Erityisen paljon perunaa rakastavat pohjalaiset. Lajikkeista suosituimpia ovat Keski-Suomessa Frex, Rauman seudulla Annabelle, Pirkanmaalla Marabel ja Pohjois-Karjalassa Rosamunda.

Kotileivonnan kiristä kertoo jauhomyynti. Ahkerimmat jauhopeukalot asuvat Itä-Suomessa. Suhteessa ostosten määrään eniten jauhoja ostetaan Koillismaalla, Pohjois-Karjalassa ja Savossa. Näillä alueilla ostetaan myös keskimääräistä vähemmän valmisruokaa.

Vähiten jauhoja ostavat pääkaupunkiseudun asukkaat, jos pizzajauhoja ei lasketa – niiden myynti on pääkaupunkiseudulla suhteellisen suurta.

Yrttien käytössäkin on alueellisia eroja. Tilli, basilika ja persilja ovat suosituimmat tuoreyrtit, mutta pääkaupunkiseudulla myydään korianteria melkein tuplasti enemmän kuin muualla Suomessa.

Ruokaostoissa näkyy yhä alueellisia eroja.