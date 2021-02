Ruoka

Tuleeko ruokakaupasta elämyskeidas, jossa robotti valitsee tuotteet juuri minulle? Viisikymppinen Citymarket-ketju kurkisti tulevaisuuteen Ruoka Tulevaisuuden kauppa osaa tarjota tuotteet, jotka sopivat juuri minun perimääni, mutta ihmisen kohtaaminen on yhä tärkeää, uskoo brittitutkija Howard Saunders.

Kari Salonen

Suomessa on 81 K-Citymarketia, joista suurin on Turun Kupittaalla ja pienin Ylivieskassa. Kuva on Järvenpään Citymarketista, joka valittiin vuonna 2019 maailman parhaaksi ruokakaupaksi.