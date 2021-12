Haapasalon hatsapuri lähtee maaliskuussa Osloon tavoittelemaan voittoa pohjoismaisessa ruokakisassa

Suomella on ehdokas Embla-kisan kaikkiin seitsemään sarjaan.

Jonne Vaahtera

Ville Haapasalo perusti elintarvikeyrityksen ja alkoi paistaa hatsapureja ensimmäisenä koronakesänä vuonna 2020.

Suomi osallistuu kolmatta kertaa järjestettävään pohjoismaiseen Embla-ruokakilpailuun seitsemässä sarjassa. Kilpailuun oli Suomesta lähes 70 hakijaa, ja kaikkiaan Pohjoismaista ilmoittautui mukaan 370 hakijaa.

"Embla-kilpailu on pohjoismaalaisen ruuan juhlaa. Haluamme juhlistaa sitä ja ruuan tekijöitä näiden makujen takana", sanoo Bjorn Gimming, Norjan tuottajajärjestön puheenjohtaja ja Embla-kisan vuoden 2022 isäntä.

Suomen edustajat ovat Herkkujuustola ruoka-artesaanisarjassa, Ville Haapasalo/Haapasalon Hatsapurit ruokayrittäjäsarjassa, Satokausikalenteri ruokaviestijäsarjassa, Voimapapu tuottajasarjassa, ERG European Region of Gastronomy Kuopio ruokamatkakohdesarjassa, Kokkaa kotimaista -kampanja Ruokaa lapsille ja nuorille -sarjassa ja Mikaelskolan/Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf. joukkoruokailusarjassa.

Kilpailun kriteereinä ovat pohjoismaisuus, kestävyys, inspiroivuus, ainutlaatuisuus ja rehtiys.

Suomen osallistujat valitsi kansallinen tuomaristo, johon kuuluivat maatalousjohtaja Johan Åberg, keittiömestari Kim Palhus, ruokatoimittaja Riitta Mustonen ja toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi.

Tämänvuotista osallistujamäärää Åberg pitää huikeana. "Se kertoo lisääntyneestä kiinnostuksesta pohjoismaista ruokaa ja sen tekijöitä eli ruuantuottajia kohtaan."

Åbergin mielestä suomalaisille osallistuminen tämän tyyppiseen kilpailuun on luontevaa, sillä suomalainen ruoka on maanläheistä ja konstailematonta. Suomi onkin menestynyt kahdessa aiemmassa kilpailussa hyvin. Ensimmäisestä tuli kaksi voittoa: Michael Björklundille ja Thomas Snellmanille vuonna 2017. Toisellakin kertaa Suomi pokkasi kaksi voittoa: Ainoa Winery ja Motivan Hävikki-Battle voittivat omat sarjansa vuonna 2019.

Embla-ruokakilpailun on perustanut Pohjolan Talonpoikaisjärjestön Keskusneuvosto NBC. Pohjoismaiden ministerineuvosto on mukana tukemassa kilpailua. Kilpailu on myös osa Uusi pohjoismainen ruoka III -ohjelmaa. Kilpailuun osallistuvat Islanti, Tanska, Norja, Ruotsi, Suomi, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.

Embla-nimi tulee Norjan mytologiasta ja tarkoittaa jumalien luomaa ensimmäistä naispuolista ihmistä.

Lue myös:

Ainoa Winery ja Hävikki Battle toivat Pohjoismaisen Embla-ruokakilpailun voitot Suomeen

Suomen Thomas Snellmanin REKO-lähiruokamalli voitti ruokayrityskategorian pohjoismaisesta ruokakilpailusta Emblasta